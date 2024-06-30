В Естонії висунули кандидата на посаду прем’єра замість Каллас
У неділю, 29 червня, естонська партія реформ запропонувала міністра з клімату Крістена Міхала як кандидата на посаду прем’єра, на якій він має змінити Каю Каллас, висунуту на посаду високого представника ЄС
Про це повідомляє ERR.
Міхал зазначив, що його пріоритетом є безпека країни, конкурентоспроможна економіка та подальше наведення порядку у сфері державних фінансів.
"Жителі Естонії мають бути упевнені, що наш дім і країна захищені і що держава добре управляється. Під час перегляду коаліційної угоди безумовними пріоритетами стануть держоборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування державних фінансів", – сказав політик.
Керівництво партії реформ також узгодило склад делегації для коаліційних переговорів. Міхал зауважив, що чим швидше буде досягнута ясність у питанні оновлення коаліційної угоди, тим краще для країни.
Нового очільника партії реформ оберуть на з’їзді 8 вересня.
- Нагадаємо, раніше Європейська рада погодила кандидатури для призначення на керівні посади у ключових інституціях ЄС. Зокрема, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас була запропонована на посаду високого представника ЄС.
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