В Естонії висунули кандидата на посаду прем’єра замість Каллас

Про це повідомляє ERR.

Міхал зазначив, що його пріоритетом є безпека країни, конкурентоспроможна економіка та подальше наведення порядку у сфері державних фінансів.

"Жителі Естонії мають бути упевнені, що наш дім і країна захищені і що держава добре управляється. Під час перегляду коаліційної угоди безумовними пріоритетами стануть держоборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування державних фінансів", – сказав політик.

Керівництво партії реформ також узгодило склад делегації для коаліційних переговорів. Міхал зауважив, що чим швидше буде досягнута ясність у питанні оновлення коаліційної угоди, тим краще для країни.



Нового очільника партії реформ оберуть на з’їзді 8 вересня.