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Ексклюзив

На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг

Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
20:13
Світ Зеленський Трамп

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг сумнівається, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін зможуть домовитись

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Трамп-Путін, я думаю, що нічого не станеться, це буде те ж саме, що Трамп-Кім Чен Ин, тобто вони можуть, звичайно, зустрітися, але я маю дуже великі сумніви, що вони бодай до чогось можуть домовитись. Це буде так само, як Трамп-Кім Чен Ин", - зазначив він. 

Ігор Айзенберг також зауважив, що під час зустрічі із Дональдом Трампом президент Франції Емманюель Макрон показав себе дуже гідно, і порадив президенту України Зеленському зробити те ж саме.

"Щоб порадити президенту Зеленському, я би порадив подивитись вчорашню пресконференцію президента Макрона і президента Трампа, саме пресконференцію. Ну і також їхні відповіді на запитання журналістів перед зустріччю. І от я би порадив президенту Зеленському поводити себе так, як поводив президент Макрон для того, щоб відстоювати інтереси України і водночас не чіпати Трампа за такі місця, які йому болять. От президент Макрон продемонстрував це дуже яскраво вчора. Настільки яскраво, що Трамп був вимушений перервати пресконференцію в якийсь момент, тому що це був бенефіс з президента Макрона фактично, який дуже гідно себе поводив, показав дуже гідну позицію. Президент Трамп дуже погано на цьому фоні виглядав. Я бажаю президенту Зеленському, щоб йому вдалося зробити те ж саме", - порадив професор.

  • 24 лютого під час переговорів у Білому домі президент Франції Еммануель Макрон перебив американського колегу Дональда Трампа, щоб виправити його заяву про фінансову допомогу Європи для України.
  • Макрон під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом 24 лютого закликав його не вести торговельну війну з Європою й натомість зосередитися на Китаї
Теги:
Новини
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політика
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Франція
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
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