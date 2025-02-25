Макрон під час переговорів перебив Трампа, щоб спростувати його заяву про європейську допомогу Україні
Під час переговорів у Білому домі президент Франції Еммануель Макрон перебив американського колегу Дональда Трампа, щоб виправити його заяву про фінансову допомогу Європи для України
Про це пише CNN.
Як стверджують журналісти, переговори між двома лідерами проходили на тлі подекуди неправдивих заяв Трампа щодо військових зусиль.
"Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад", - заявив Трамп й почав пояснювати свою ідею щодо нової угоди, яка передбачає використання українських мінеральних ресурсів для погашення американської допомоги.
Натомість Макрон торкнувся руки Трампа, щоб перебити його.
"Ні. Насправді, якщо бути відвертим, ми заплатили. Ми заплатили 60% від загальної суми. Це було як у США: кредити, гарантії, гранти. У нас є $230 млрд заморожених активів в Європі, російських активів. Але це не є забезпеченням кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені", - заявив французький президент.
Тим часом Трамп відповів: "Якщо ви в це вірите, я не проти. Вони отримують свої гроші назад, а ми ні. Але тепер отримуємо".
- Під час конференції Трамп назвав запитання про участь США у відбудові України "дивним".
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