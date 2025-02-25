Трамп відповів, чи робитимуть США інвестиції у відбудову України
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав запитання про участь США у відбудові України "дивним"
Про це Трамп сказав під час пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Суспільне.
Журналісти запитали Трампа, чи має він намір, як очільник США, інвестувати кошти у відновлення України.
"Це дуже дивне питання. Чи Америка може щось дати для України? Ми вже дали 350 млрд доларів, це вже великий внесок", - відповів він.
Зазначимо, що Трамп стверджує, що США витратили 350 млрд доларів на військову допомогу Україні. Проте офіційні дані вказують на те, що з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Конгрес США виділив лише близько 183 млрд доларів. З цих коштів Пентагон підтвердив, що 65,9 млрд доларів було направлено на військову допомогу, а ще 3,9 млрд залишаються невитраченими. Водночас приблизно 58 млрд доларів з виділених коштів пішло на розвиток американської оборонної промисловості, оскільки ці гроші використовувалися для заміни зброї, переданої Україні.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявили що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", де ЄС відіграватиме важливу роль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе