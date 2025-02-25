Трамп відповів, чи робитимуть США інвестиції у відбудову України

Про це Трамп сказав під час пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Суспільне.

Журналісти запитали Трампа, чи має він намір, як очільник США, інвестувати кошти у відновлення України.

"Це дуже дивне питання. Чи Америка може щось дати для України? Ми вже дали 350 млрд доларів, це вже великий внесок", - відповів він.

Зазначимо, що Трамп стверджує, що США витратили 350 млрд доларів на військову допомогу Україні. Проте офіційні дані вказують на те, що з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Конгрес США виділив лише близько 183 млрд доларів. З цих коштів Пентагон підтвердив, що 65,9 млрд доларів було направлено на військову допомогу, а ще 3,9 млрд залишаються невитраченими. Водночас приблизно 58 млрд доларів з виділених коштів пішло на розвиток американської оборонної промисловості, оскільки ці гроші використовувалися для заміни зброї, переданої Україні.