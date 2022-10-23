Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на спільну заяву Олафа Шольца й Урсули фон дер Ляєн.

"Крім цієї невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання – за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – наголосили вони.

За їхніми словами, навіть якщо мир для України "все ще здається далеким", про реконструкцію потрібно думати вже зараз. Впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менш як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери, гадають Канцлер Німеччини й глава Єврокомісії.

"Ми повинні вирішувати це всі разом – ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації", - заявили вони.

Тому Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити "інклюзивну донорську платформу", за допомогою якої буде "чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші (витрачені на відбудову України, - ред) будуть використані".

21 жовтня комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич зяявив, що ЄС запускає програму надання екстреного прихистку до 46 000 людей у зимовий період для України та збільшує гуманітарну допомогу на 175 мільйонів євро. Зокрема кошти підуть на забезпечення освіти, їжі, доступу до води та захисту від холодної зими для найбільш вразливих верств населення.

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