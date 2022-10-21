Про це повідомив комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

"У той час, як Росія продовжує посилювати свої жорстокі напади на Україну, зокрема, навмисне націлюючись на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, я знаходжусь тут, у Києві, і повторюю, що ЄС як ніколи відданий своїй підтримці України. Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні виклики, і ми повинні бути готовими до них", - наголосив він.

За словами Ленарчич, Європейська Комісія запускає нову програму надання екстреного прихистку у зимовий період для України, оскільки війна, яку веде Росія, продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру.

"Коштом нашої програми rescEU тимчасові прихистки буде негайно розгорнуто в трьох різних регіонах України - Рівненській області, Бучанському районі Київської області та Харківській області", - розповів він.

Крім того, Єврокомісія надасть додаткові 175 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Зокрема кошти підуть на забезпечення освіти, їжі, доступу до води та захисту від холодної зими для найбільш вразливих верств населення.

"Ми також працюємо над шляхом приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС", - додав комісар ЄС.

21 жовтня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що лідери ЄС доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати Україні щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Таким чином Україна має отримати 18 млрд євро наступного року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb