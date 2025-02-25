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Головна Кіно "Символ убивства євреїв": понад 700 кінематографістів переконують не вдягати на "Оскар" суперечливу емблему "заклику до миру в Газі"

"Символ убивства євреїв": понад 700 кінематографістів переконують не вдягати на "Оскар" суперечливу емблему "заклику до миру в Газі"

Дар'я Тарасова
25 лютого, 2025 вiвторок
20:02
Кіно

Напередодні церемонії "Оскар" правозахисна група Brigade, яка виступає на підтримку Ізраїлю, та Artists4Ceasefire, що підтримує мешканців Гази, вступили у суперечку через брошку, яка має неоднозначний сенс

Зміст

Про це повідомляє Hollywood Reporter та Deadline.

Обʼєднання кінематографістів Brigade, що підтримує Ізраїль, надіслало 24 лютого емоційного листа організації кіномитців Artists4Ceasefire, яка наполягає на припиненні вогню, повному звільненні заручників і доставленню допомоги в Газу. У своєму листі група Brigade, до якої входить понад 700 кінематографістів, керівників і продюсерів Голлівуду, відповіла на повідомлення Artists4Ceasefire, до якої входить 550 кінодіячів, яка запропонувала своїм учасникам вдягнути на церемонію "Оскар" емблему із зображенням відкритої руки з серцем на долоні.

Минулого року низка зірок, зокрема Марк Руффало, Біллі Айліш, Рамі Юссеф та інші, пройшли червоним хідником з таким значком. Єврейські організації зазначили, що цей символ асоціюється із лінчуванням ізраїльських солдатів у Рамаллі 12 жовтня 2000 року. Тоді один з убивць висунувся з вікна будівлі, в якій стався самосуд, і показав натовпу закривавлені долоні – ця фотографія стала символом страшного звірства.

В Artists4Ceasefire заперечили звʼязок емблеми з лінчуванням у Рамаллі, зазначивши, що дизайнери брошки мали на увазі "заклик до негайного припинення кровопролиття та порятунку життя" в Газі.

Лист Brigade став відповіддю на заклик пропалестинських голлівудських зірок вдягнути значок на церемонію "Оскар" цьогоріч. Свій заклик Artists4Ceasefire опублікували 20 лютого, коли стали відомі результати розтину тіл Аріеля та Кфіра Бібасів, убитих у Газі. Розтин показав, що хтось голіруч задушив дітей. Це відкриття ускладнило припинення вогню та затримало звільнення заручників з обох сторін, викликавши міжнародний резонанс.

"Сьогодні ми не будемо мовчати. Ця брошка не є символом миру. Це емблема єврейського кровопролиття. 20 лютого, в той же день, коли світ дізнався, що 10-місячний Кфір Бібас і його 4-річний брат Аріель були задушені терористами в Газі, ви подвоїли жах - закликаючи знаменитостей гордо надіти ваші значки з закривавленими руками. Вам не соромно?", - йдеться у відкритому листі Brigade.

У листі Artists4Ceasefire стверджують, що емблема "символізує нашу постійну підтримку цих вимог (припинення вогню в Газі, - ред.) і символізує підтримку універсальних прав людини та стійкого миру". Згідно із заявою Artists4Ceasefire, "червоний фон емблеми символізує нагальність заклику рятувати життя. Помаранчева рука символізує прекрасну спільноту людей із різним походженням, які об’єдналися, щоб підтримати центр нашої спільної людяності. Серце, колиска в центрі долоні, є запрошенням для нас завжди слідувати за серцем, вести з любов’ю".

У листі, підписаному 700 кінематографістами, піарниками та іншими діячами кіномистецтва, також підкреслюється, що Artists4Ceasefire у своїх закликах ігнорує "варварську терористичну атаку 7 жовтня 2023 року", відмовляється визнати, що ХАМАС повертає заручників виснаженими, замученими голодом і тортурами, торгує понівеченими тілами, сміючись в обличчя скорботним сім'ям".

Brigade обʼєдналися наступного дня після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, щоб зосередитися на обміні повідомленнями на підтримку Ізраїлю та єврейського народу.

Artists4Ceasefire - обʼєднанню з понад 550 митців і захисників, також сформованому в жовтні, яке наполягає на припиненні вогню, повному звільненні заручників і доставленню допомоги в Газу. 
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Оскар
Палестина
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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