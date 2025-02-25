"Міннацєдності не займається ВПО, біженцями та падінням народжуваності": нардеп Княжицький розкритикував роботу нового міністерства
Народний депутат Микола Княжицький розкритикував роботу Міністерства національної єдності, зазначивши, що воно "не займається ВПО, біженцями та падінням народжуваності"
Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"З нашої точки зору біженці будуть голосувати за ту політичну силу, яка буде дійсно їм допомагати. Коли програма єВідновлення, буде в принципі діяти справедливо. Добре, що вона почала діяти, але дуже слабо вона діє. Коли буде орган, який буде займатися внутрішніми переміщеними особами, біженцями й падінням народжуваності, яке в нас є найбільшим в Європі зараз", – зазначив Княжицький.
Він нагадав, що торік в Україні народилось 170 тис. людей, що є найнижчим показником порівняно до кількості населення у світі.
"Ми створили міністерство, яке цим не займається, яке не має для цього ресурсів, не має можливостей. Ми створили ще й Агенцію (Агентство національної єдності, – ред.), на яку витрачаємо гроші, яка підпорядковується Міністерству економіки. Все це абсолютно нелогічно", – зауважив нардеп.
Княжицький зазначив, що разом з колегами вони пропонували створити єдиний орган, який би займався біженцями, ВПО і демографією, а також фонд, з якого б фінансувалися кошти для того, щоб люди, які потребують допомоги з окупованих територій, з територій, які перебувають під обстрілами, могли отримувати фінансову допомогу, підтримку в пошуку роботи тощо.
Найбільшою проблемою в українській політиці щодо біженців, ВПО та демографії Княжицький назвав "відсутність цієї політики".
"Відсутність політики веде до того, що люди змушені повертатися на окуповані території, а ті, які виїхали в інші країни, не збираються до нас повертатися. І ми думаємо, як нам запросити людей з третіх країн, з країн Азії, з країн Африки, забуваючи, що маємо все зробити, щоб повернути перш за все наших біженців", – додав нардеп.
- 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення щодо перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Згодом очільника Нафтогазу Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України.
- 24 січня уряд схвалив створення Агенції національної єдності, яка працюватиме у сфері управління Міннацєдності.
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