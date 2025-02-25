Зеленський досі не вийшов з виборчої кампанії 2019-го року, - політичний експерт Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вибори в такі складні часи вимагають націленості суспільства на швидке визнання результату. В України був позитивний досвід - це обрання в однотуровій кампанії президента Порошенка в 14-му році. Це були справді вибори як фактор єднання нації. Чи зараз можливо провести вибори, як фактор єднання нації. Мені здається, що тут є проблема із Зеленським, тому що Зеленський в 19-му році не потис переможеному руку і не сказав, що він завершив виборчу кампанію. Він досі не вийшов з виборчої кампанії. Він під час війни веде виборчу кампанію і переслідує лідера опозиції Петра Порошенка. Тобто по суті Зеленський завжди створював таку нервозну атмосферу, за якої взагалі-то проводити вибори можна або заради фальшування, але реальної конкурентної кампанії провести під час війни неможливо", - вважає він.

Володимир Цибулько зауважив, що з президентськими та парламентськими виборами важче, а от місцеві можна було б спробувати організувати.

"Як мінімум пів року треба для того, щоб всі учасники потенційних виборів мали можливість і закріпитися за дільницями, і, можливо, звільнитися на час виборів зі Збройних сил або взяти відпустку. Адже в нас дуже багато потенційних кандидатів зараз перебувають у військах. Хочу нагадати, що за календарем у нас є місцеві вибори в поточному році, остання неділя жовтня. І щоб організувати ці вибори, місцеві, в принципі можна було б спробувати, бо все-таки це невеликі округи, а, наприклад, вибори до Верховної Ради або вибори президентські, це це такі великі масиви даних", - сказав політичний експерт.

За його словами, місцеві вибори менш конфліктні.

"Як правило, місцеві вибори, вони і компактні, і менш конфліктні. Бо місцеві еліти, вони знаходять спосіб, як сформувати результат виборчий ще до самого підбиття підсумків на дільниці. Тобто вони знаходять спосіб, як збалансувати інтереси так, щоб не перегризтися", - додав Володимир Цибулько.

23 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні наразі є неможливим, зокрема через безпекові ризики та відсутність належних умов для волевиявлення. Окрім того, не можна буде визнати вибори, на яких не зможе проголосувати половина населення.

23 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути свій пост, якщо це означатиме закінчення війни в Україні.

Що відомо про санкції проти Петра Порошенка

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".