РФ атакувала Краматорськ: загинула людина, серед 14 поранених - 4 дитини
Російська терористична армія у вівторок, 25 лютого, атакувала Краматорськ Донецької області: унаслідок ворожого удару одна людина загинула, 14 зазнали поранень
Про це повідомили у МВС.
Вказано, що окупанти вдарили по приватному сектору міста. Станом на 17:18 відомо про одну загиблу людину та 14 поранених, серед яких 4 дітей.
"Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Триває рятувальна операція. На місці працюють необхідні профільні служби. Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
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