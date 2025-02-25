РФ атакувала Краматорськ: загинула людина, серед 14 поранених - 4 дитини

Про це повідомили у МВС.

Вказано, що окупанти вдарили по приватному сектору міста. Станом на 17:18 відомо про одну загиблу людину та 14 поранених, серед яких 4 дітей.

"Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Триває рятувальна операція. На місці працюють необхідні профільні служби. Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція