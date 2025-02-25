Звільнено кримського політв'язня Азіза Файзуллаєва, засудженого у справі про підпал будівлі сільської адміністрації
Жителя Криму Азіза Файзуллаєва, засудженого на три роки у справі про підпал будівлі сільської адміністрації, звільнили з виправної колонії в Керчі
Про це повідомив правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".
Правозахисникам стало про це відомо від співрозмовника ув'язненого з листування. На початку січня він надіслав Файзуллаєву листа, який колонія повернула поштою з позначкою: "Звільнено".
Кримця Файзуллаєва затримали в червні 2022 року після обшуку в його квартирі. Його звинуватили у підпалі будівлі сільської адміністрації. Тоді в Z-каналах з'явилося відео з його "щиросердним зізнанням". Сестра Азіза Файзуллаєва розповідала, що на брата, без сумніву, чинили тиск.
За версією так званого слідства, Файзуллаєв нетверезим розбив скло в одному з вікон адміністрації селища Пушкіне. Після цього він начебто кинув у приміщення дві пляшки з запальною сумішшю. Вогонь спалахнув у депутатській кімнаті з меблями й технікою та пошкодив більшу частину майна "до ступеня знищення".
В ухвалі "суду" вказували, мовляв, Файзуллаєв здійснив підпал через незгоду з війною в Україні, де живуть його рідні. Він написав явку з повинною і визнав провину, але відмовився свідчити.
"Вирок" чоловіку ухвалили наприкінці жовтня 2022 року. Його визнали винним в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 167 КК). Окупаційний суд призначив Файзуллаєву три роки колонії загального режиму та ухвалив виплатити 700 тисяч рублів компенсації матеріальних збитків. У грудні 2022 року чоловіка етапували до колонії.
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