Звільнено кримського політв'язня Азіза Файзуллаєва, засудженого у справі про підпал будівлі сільської адміністрації

Про це повідомив правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".

Правозахисникам стало про це відомо від співрозмовника ув'язненого з листування. На початку січня він надіслав Файзуллаєву листа, який колонія повернула поштою з позначкою: "Звільнено".

Кримця Файзуллаєва затримали в червні 2022 року після обшуку в його квартирі. Його звинуватили у підпалі будівлі сільської адміністрації. Тоді в Z-каналах з'явилося відео з його "щиросердним зізнанням". Сестра Азіза Файзуллаєва розповідала, що на брата, без сумніву, чинили тиск.

За версією так званого слідства, Файзуллаєв нетверезим розбив скло в одному з вікон адміністрації селища Пушкіне. Після цього він начебто кинув у приміщення дві пляшки з запальною сумішшю. Вогонь спалахнув у депутатській кімнаті з меблями й технікою та пошкодив більшу частину майна "до ступеня знищення".

В ухвалі "суду" вказували, мовляв, Файзуллаєв здійснив підпал через незгоду з війною в Україні, де живуть його рідні. Він написав явку з повинною і визнав провину, але відмовився свідчити.

"Вирок" чоловіку ухвалили наприкінці жовтня 2022 року. Його визнали винним в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 167 КК). Окупаційний суд призначив Файзуллаєву три роки колонії загального режиму та ухвалив виплатити 700 тисяч рублів компенсації матеріальних збитків. У грудні 2022 року чоловіка етапували до колонії.