В окупованому Криму помер заслужений художник України Мамут Чурлу

Про це повідомила представниця Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) Зарема Барієва на facebook.

Кримськотатарський художник, майстер декоративно-прикладного мистецтва, дизайнер та заслужений художник України Мамут Чурлу помер у Криму. 21 січня 2025 року він потрапив у страшне ДТП дорогою до селища Перевальне, після чого був госпіталізований із численними травмами.

Як зазначає видання crimeantatars.club, таксі, у якому перебував Мамут Чурлу, зіткнулося з мікроавтобусом на Ялтинській трасі. Художника госпіталізували до сімферопольської лікарні у важкому стані. Унаслідок аварії у нього виявили переломи обидвох стегон, відкритий перелом лівої гомілки, струс мозку, глибокі рани обличчя.

"Усе своє життя Мамут аг'а присвятив відновленню та розвитку кримськотатарської культури, глибинному вивченню мови кримськотатарського орнаменту "Орьнек", який популяризував разом із рештою кримськотатарських майстрів і художників декоративно-прикладного мистецтва. Щирі співчуття родині та близьким Мамута Чурлу", - написала Зарема Барієва.

