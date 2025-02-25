Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Прапор Західного світу впав. Україна має його підняти
OPINION

Прапор Західного світу впав. Україна має його підняти

Петро Шуклінов
25 лютого, 2025 вiвторок
20:04
Погляд

Не занепадайте духом. Готуйтесь, розбудовуйтесь, вривайтесь. Ми — разом. Нас — мільйони. Ми — Західний Світ

Зміст

Сполучені Штати Америки йдуть зі сцени — в широкому сенсі слова. Знищення USAID означає, що на звільнений простір по всьому світу заходять Китай та Росія. Це вже відбувається, свідчать дані Politico по азійському регіону. Команда Трампа — Маска свідомо пішла на цей крок, розуміючи наслідки. 

Але справа навіть не в USAID. Змінюється роль США. Тепер Америка більше не хоче впливати на світ та інші країни, не бачить необхідності поширювати демократію та боротись за вплив з іншими країнами. Наприклад, в Європі. Трампу це просто не цікаво. Тепер Європа сама — і це треба усвідомити. Європа має стати сильною та суб'єктною.

Скорочення спецслужб США, скорочення зовнішнього впливу США, закриття державних медіа США, скорочення організацій, які працювали "на землі" в різних країнах. В США фактично запущено процес самознищення під приводом "боротьби з лівими поглядами". Знищується те, що будувалось десятками років.

І все це напередодні прогнозів, що ми заходимо в Третю світову. Фактично вона вже триває. І далі у війну вступить Китай — жодних сумнівів. Цього року чи за рік — два — три.

Читайте також: Змагання між США та ЄС за те, хто більше допоможе Україні, є для нас ідеальним

Тим часом США заходять в дуже дороге шоу. Людям пропонується розслабитись, готуватись до найкращого та святкувати повернення Великої Америки. 

  • Нумо економити й не робити 1-центні монети! Але доведеться робити більше 5-центових, а це ще дорожче.
  • Введімо мита проти різних країн! Але ці мита б'ють, в першу чергу, по США.
  • Вимагаймо в України ресурси! Але ці віртуальні ресурси неможливо видобувати без безпеки.
  • Ми за свободу слова! Але виженім Associated Press з Білого дому.
  • Ми за демократію та законність! Але скасуймо покарання за хабарі за кордоном.
  • Позбавмось незаконних мігрантів, застосувавши армію! Але за Байдена їх виганяли в більшій кількості.
  • Приєднаймо Канаду! Приєднаймо Гренландію! Перейменуймо Мексиканську затоку! Давайте! Давайте! Давайте!..

Це. Просто. Шоу. Дуже дороге. З великим і важкими наслідками. Але це те, що Трамп вміє найкраще. Робити шоу. Він давно зрозумів, що він не бізнесмен. Людина завалила родинний бізнес. Але він дуже успішний шоумен. Тому просто робить з поразок перемоги — яскраво, пафосно. Щоб американцям без освіти сподобалось.

Сходження США зі світової арени матиме жахливі наслідки по всьому світу. Тиранії збільшуватимуть вплив. Злочини проти простих людей поширюватимуться. Страждатимуть жінки, діти, всі, кого нікому захистити. Корупція повернеться туди, де через сильний тиск громадських організацій колись вдавалося її побороти. Темрява насувається на всіх нас.

Ми заходимо в цей новий світ прямо зараз. Все зло, яке тільки є на планеті, прямо зараз підіймається над розвалинами американського впливу. Це зло хоче вбити та поневолити все вільне, що є в цьому світі. Це зло хоче зробити кожного з нас рабом своїх жахливих ідей.

Читайте також: Мюнхенська конференція небезпеки

Це може звучати пафосно. Та ми всі знаємо, що так воно і є. Це правда. Вбити чи поневолити - це весь сценарій, який існує для демократій та вільнолюбних суспільств. Тиранії знищують власних людей, не рахуючись з кількістю вбитих. Що вони, по-вашому, готують для нас?

Прапор Західного світу лежить на землі. Підняти його має найвільніша нація Європи. Народ, який сотні років бореться за демократію та свободу. Люди, які віддають за свободу життя. Які втрачали. Багато і досі. Нація, яка проливає кров за свободу.

Ми до цього готові. З одного боку — ми вже маємо відмобілізоване суспільство, адаптовану до кризи економіку, сильну армію та достатньо місце громадянське суспільство. 

З другого — Україна та вся Європа отримали шок, який має нас примусити діяти. Шанс взяти лідерство та стати новим місцем сили для демократії та свободи. Відновити Київ як центр Західного світу.

Хай Америка занепадає. Ми нічого не вдіємо. І врятувати наших друзів за океаном не можемо. Та ми Європа. Найсильніший, найбагатший континент планети. Саме ми маємо підняти прапор, який відкинули наші партнери. За пару років вони повернуться. Але зараз — є тільки Європа.

Читайте також: Коаліція "червоних ліній"

Я знаю, що це складно. Адже ми маємо підняти голову вище. Ми маємо подивитись за обрій. Ми маємо піднятись над своїми слабкими сторонами та усвідомити історичний шанс. Ми не маленькі. Ми не слабкі. Ми не знедолені. Ми будували великі держави задовго до заснування США. Ми створювали найпотужніші союзи. Ми заснували не одну імперію.

Треба підняти прапор. Треба вміти поводитись зі зброєю. Треба розбудовувати сильний бізнес. Треба піклуватись про демократію та свободу. Треба допомагати тим, хто слабший. 

Треба поширювати наш вплив та наше слово. Західний світ буде стояти до тих пір, доки останній з нас тримає зброю. Захід — це ми. Це Київ. Це Україна. Це кожен, хто не збирається складати зброю і віддавати свій дім кінченим покидькам.

Не занепадайте духом. Готуйтесь, розбудовуйтесь, вривайтесь. Ми — разом. Нас — мільйони. Ми — Західний Світ. І ми маємо за нього боротись.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
КНДР
Європа
Захід
Іран
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Кримський міст
Автор Марина Клюєва
24 лютого, 2025 понедiлок
"Нівелює унікальність Кримського мосту": Андрющенко розповів про залізницю, яку окупанти планують відкрити у березні
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Автор Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини
Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
25 лютого, 2025 вiвторок
Путін запропонував США розробляти рідкісноземельні метали на окупованих територіях України
Київ
-1.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
25 лютого
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки комплексів ППО "заборгували" Україні США та Європа. Колонка Сергія Згурця
20:28
нічна атака "шахедів"
Росія атакує Україну "шахедами". Ситуація ввечері 25 лютого
20:21
Ексклюзив
Як отримати грант на розвиток власної справи через Дію: розповідає директор департаменту комунікацій Держслужби зайнятості Яніцький
20:13
Ексклюзив
Зеленський Трамп
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
20:02
"Символ убивства євреїв": понад 700 кінематографістів переконують не вдягати на "Оскар" суперечливу емблему "заклику до миру в Газі"
19:57
Оновлено
обстріл Краматорська
РФ атакувала Краматорськ: загинула людина, серед 16 поранених - 4 дитини
19:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Спроба встановлення в США дуже правого, авторитарного режиму": професор Айзенберг про перший місяць президентства Трампа
19:44
Дмитро Пєсков
У Кремлі не підтвердили слова Трампа, що Путін погодиться на присутність європейських миротворців в Україні
19:21
Інтерв’ю
Тарас Березовець
Начальник групи зв'язків із громадськістю Командування сил ТрО Тарас Березовець про фактори, які будуть впливати на бойові дії у 2025 році
19:18
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників
19:17
Угорщина - ЄС
Угорщина висунула дві умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ, - Reuters
19:06
гривня тисяча гривень
В Україні проіндексують пенсії понад 10 млн громадян: виплати підвищать на 11,5%
18:45
Дональд Туск
Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск
18:19
Україна ЄС
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та 4 держави ЄС не підтримують передачу заморожених активів РФ Україні, - Politico
18:12
Звільнено кримського політв'язня Азіза Файзуллаєва, засудженого у справі про підпал будівлі сільської адміністрації
18:11
Пол Маккартні, Елтон Джон і ще 1000 музикантів випустили альбом без звуку на знак протесту проти ШІ
18:02
OPINION
Путін, рідкісноземельні метали і... Залужний
17:46
Марко Рубіо
"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України
17:33
Дмитро Лубінець
"Служби у справах дітей ігнорували свої обов'язки": Офіс омбудсмена провів перевірку у зв'язку зі смертю 1-річного хлопчика в Одесі
17:01
Україна-Польща
Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на €200 млн
16:56
Ексклюзив
Путін та Трамп на російських сувенірах
Пропонуючи Трампу угоду про мінерали, Путін ступає на тонкий лід, - соціолог Шульга
16:54
Співак TESLENKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино
16:45
Микола Княжицький
"Міннацєдності не займається ВПО, біженцями та падінням народжуваності": нардеп Княжицький розкритикував роботу нового міністерства
16:44
З початку доби на фронті зафіксували 62 бої, на Покровському напрямку РФ атакувала 14 разів
16:30
Олександр Мережко
"Це політичний хабар": нардеп Мережко про пропозицію Путіна Трампу щодо видобування копалин на ТОТ України
16:28
Статуя Юлія Цезаря, Палатинські ворота, Турин, Італія
Книжка "Життєписи цезарів" про римських імператорів увійшла до списку бестселерів через 2000 років після написання
16:27
Ілон Маск
Понад 230 тис. канадців підписали петицію з вимогою позбавити Ілона Маска громадянства Канади
16:19
Ексклюзив
ЗСУ
США не можуть повністю зупинити постачання зброї Україні: у Defense Express назвали причину
16:11
Микола Княжицький
"Виглядає, наче українська влада сумнівається в легітимності президента": нардеп Княжицький про постанову щодо підтримки демократії в умовах війни
16:10
В українській і кримськотатарській Вікіпедії вперше відбудеться конкурс статей про Рамадан
16:01
OPINION
Трамп хоче зміни влади в Україні
16:00
Огляд
Фрідріх Мерц
Фрідріх Мерц: що відомо про лідера партії-переможця на виборах у Німеччині і чим він може допомогти Україні
15:57
Кір Стармер
Підхід Британії до нацбезпеки має змінитися: Стармер анонсував збільшення видатків на оборону до 2,5% ВВП
15:55
Олександр Мережко
"Стамбульські домовленості – це міф": нардеп Мережко прокоментував заяву Віткоффа про мирну угоду з РФ
15:51
Дональд Туск
Дональд Туск травмував ногу, навчаючи внуків кататися на лижах
15:43
Петро Порошенко
Не потрібно принижувати Україну путінським наративом про необхідність підтвердження легітимності президента, - Порошенко
15:36
в Полтаві демонтували пам’ятник Петру
У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І: його перемістили до музейного фонду
15:29
Еммануель Макрон
Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну з ЄС, а зосередитися на Китаї
14:57
Еммануель Макрон
Макрон обговорить з європейськими лідерами підсумки своєї зустрічі з Трампом
14:48
У Швеції презентували переклад книжки загиблої в Краматорську письменниці Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV