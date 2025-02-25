З департаменту Маска в уряді США звільнився 21 працівник
З департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска у США пішов у відставку 21 працівник, пояснюючи це тим, що відмовляються використовувати свій технічний досвід для "руйнування критично важливих державних послуг"
Про це повідомляє Associated Press.
Працівники, які пішли у відставку, написали спільного листа.
"Ми присяглися служити американському народу і дотримуватися нашої присяги в президентських адміністраціях. Однак стало зрозуміло, що ми більше не можемо виконувати ці зобов'язання", - зауважили вони.
За словами колишніх співробітників уряду Маска, американський мільярдер залучав до роботи над скороченням федерального уряду президента Дональда Трампа, зокрема, політичних ідеологів - ті не мали необхідних навичок та досвіду для цього завдання.
Довідково. Департамент ефективності уряду — це не федеральний департамент, а підрозділ, створений за наказом Трампа, який працює в Білому домі.
- 2 лютого NYT писало, що міністр фінансів США Скотт Бессент дав команді Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду доступ до платіжної системи для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.
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