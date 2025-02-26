Трамп не виключив, що російські олігархи зможуть купити нові "золоті картки" й отримати громадянство США
Президент США Дональд Трамп заявив, що замінить візову програму для іноземних інвесторів "золотою карткою" за $5 млн для отримання американського громадянства
Про це пише Reuters.
Трамп сказав, що він замінить програму імміграційних інвесторів "EB-5", яка дозволяє іноземним інвесторам великих сум грошей, які створюють або зберігають робочі місця, стати постійними громадянами США, на так звану "золоту картку".
Програма EB-5 надає "зелені карти" іноземцям, які обіцяють інвестувати в бізнес США.
"Ми будемо продавати золоту картку. Ми збираємося поставити ціну на цю картку близько 5 мільйонів доларів. Це дасть вам привілеї грін-картки, плюс це буде шлях до американського громадянства, і багаті люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю картку", - сказав Трамп.
Трамп додав, що, можливо, російські олігархи можуть претендувати на золоті картки.
"Так, можливо. Привіт. Я знаю кількох російських олігархів, які дуже приємні люди", — сказав він.
Довідково. Програма EB-5 для іммігрантів-інвесторів, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році, щоб "стимулювати економіку США шляхом створення нових робочих місць та капіталовкладень іноземними інвесторами".
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