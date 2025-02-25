Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 2 березня європейські лідери зустрінуться в Лондоні, аби обговорити спільні плани щодо безпеки та оборони
Про це він сказав після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає Politico.
"Ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб поговорити про ці спільні плани щодо оборони", - розповів Туск.
Польський премʼєр підкреслив: ця зустріч передуватиме саміту лідерів держав ЄС 6 березня, на якому обговорюватимуть безпеку континенту й України. Також тоді, за його словами, мають оголосити спеціальний оборонний пакет, деталі якого наразі не уточнюють.
"Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом", - додав глава уряду Польщі.
- Раніше стало відомо, що президент Євроради Антоніу Кошта скликає на 6 березня засідання Ради, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС.
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