Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск

Про це він сказав після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає Politico.

"Ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб поговорити про ці спільні плани щодо оборони", - розповів Туск.

Польський премʼєр підкреслив: ця зустріч передуватиме саміту лідерів держав ЄС 6 березня, на якому обговорюватимуть безпеку континенту й України. Також тоді, за його словами, мають оголосити спеціальний оборонний пакет, деталі якого наразі не уточнюють.

"Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом", - додав глава уряду Польщі.