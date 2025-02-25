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Головна Світ Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск

Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск

Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
18:45
Світ Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 2 березня європейські лідери зустрінуться в Лондоні, аби обговорити спільні плани щодо безпеки та оборони

Зміст

Про це він сказав після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає Politico.

"Ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб поговорити про ці спільні плани щодо оборони", - розповів Туск.

Польський премʼєр підкреслив: ця зустріч передуватиме саміту лідерів держав ЄС 6 березня, на якому обговорюватимуть безпеку континенту й України. Також тоді, за його словами, мають оголосити спеціальний оборонний пакет, деталі якого наразі не уточнюють.

"Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом", - додав глава уряду Польщі.

  • Раніше стало відомо, що президент Євроради Антоніу Кошта скликає на 6 березня засідання Ради, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС.
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
Європа
Дональд Туск
Велика Британiя
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