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OPINION

Путін, рідкісноземельні метали і... Залужний

Вадим Денисенко
25 лютого, 2025 вiвторок
18:02
Погляд

Після зустрічі в Саудівській Аравії все чіткіше стає зрозуміло, що Путін хоче запропонувати Трампу створити RosUkrEnergo навпаки

Зміст

1. Виглядає, що ідея Путіна така: американці входять в російській видобувний бізнес, створюється якась прокладка, типу RosUkrEnergo, яке виходить на європейський ринок. 

2. Власне, праві популісти потрібні Трампу, крім всього іншого, для лобіювання цього проєкту, бо та ж сама ХДС веде серйозну дискусію про те, що політика Меркель призвела до кризи в німецькій економіці.

3. Росіянам потрібно почати цей процес, бо це початок зняття санкцій, які вже ставлять під загрозу технологічний розвиток економіки РФ не в далекому майбутньому, а вже зараз. 

4. Тут варто звернути увагу, що Кремль доклав дуже багато зусиль для того, щоб довести Заходу, що він може воювати нескінченно. А зараз вже зʼявилися певні дослідження, і їх буде ще більше, про те, що технологічна деградація Росії не грозить, адже по сірому імпорту в Росію іде все, що їм потрібно. Так от — це лише частково правда і російська економіка стоїть на грані технологічної деградації, що б там хто не писав. Але головне інше - цими дослідженнями росіяни добиваються  того, що в головах західних політиків має бути одна думка: воюй не воюй - Росії це не шкодить.   І це те, на чому вже спекулюють праві популісти.

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5. Повертаючись до RosUkrEnergo-2: виглядає так, що США  або не сказали ні так, ні ні - і Путін вирішив зробити ще більш спокусливу пропозицію. Або ж американці зажадали більшого, і росіяни вирішили погодитися і на це. І тут симптоматично, що росіяни вже заявили, що готові також відмовитися від розрахунків за енергоносії в рублях і готові розраховуватися в доларах.

6. Варто тут окремо звернути увагу на те, що доля цієї угоди залежить від Брюсселя (низки столиць ЄС). Ми можемо з великою долею імовірності допустити, що з певними обмеженнями ця угода буде погоджена ЄС. 

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7. Для нас це не лише поганий сигнал. Це також відкриває можливість торгу. Повторю те, що говорю багато місяців підряд: наша ціль на цих переговорах не показати долю Трампу, а добитися наших вимог. Ще раз їх повторю: 

  • ми маємо бути в безпековому периметрі ЄС (і ЄС до цього готовий);
  • ми не можемо погодитися на нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи;
  • ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності  ЗСУ;
  • ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК;
  • ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про  постачання нам певної номенклатури озброєння;
  • ми не визнаємо анексовані території російськими.

І наостанок про Залужного. В росіян нема свого кандидата на майбутніх виборах в Україні. І їхня ціль - хаотизація нашої політики, а не ставка на того чи іншого кандидата.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Війна з Росією
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