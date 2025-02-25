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Аналітика

Скільки комплексів ППО "заборгували" Україні США та Європа. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Ірена Моляр
25 лютого, 2025 вiвторок
20:38
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Протягом 2022-2024 років Україна отримала від країн Європи та США 24 повні батареї ППО різних типів. Якщо говорити про те, що обіцяно і не поставлено нашими партнерами, то зараз маємо такий підрахунок: не поставлено 18 повних батарей різних типів, при цьому 10 батарей припадають саме на США, а це 2 комплекси Patriot та 8 ЗРК NASAMS

Зміст

Повітряні атаки армії РФ 

У ніч на 25 лютого була чергова ракетно-дронова атака ворога на Україну. Російські окупанти випустили по Україні кілька крилатих ракет і понад 200 "шахедів". Повітряні сили повідомили, що з 4 бомбардувальників Ту-95 було випущено 7 крилатих ракет, з яких 6 збито. 

На 15:00 годину я мав розмову з людьми, які зараз досліджують уламки цих ракет. Цікаво те, що майже 5 ракет Х-101 збиті над Житомирщиною, це 5 сіл, які я не буду називати. Там дійсно впали уламки аж 5 ракет. Зокрема, поблизу селища Скочище одна ракета влучила в приватне господарство - добре, що без наслідків.

Уламки цих 5 ракет показують, що всі вони були виготовлені в першому кварталі 2025 року, тобто в січні та лютому. Це нові ракети, які прямо з конвеєра завантажуються на бомбардувальники для здійснення атакувальних дій. А це свідчить про те, що, попри начебто накопичення крилатих ракет, ворог вдається до конвеєрного використання таких засобів нападу.

Щодо безпілотників, то було запущено 213 дронів, з яких 133 збито, а 79 локаційно втрачені. Зараз ефективність роботи ППО по дронах сягає понад 90%, але важливим компонентом є те, що збільшується кількість "шахедів", які армія РФ використовує щодоби.

Якщо на початку 2024 року показники у 200 дронів на тиждень були більш-менш нормою, то зараз понад 200 "шахедів" запускається майже щоночі. Зокрема, буквально два дні тому, в ніч на 23 лютого, ворог застосував 267 дронів, з яких половина була або збита, або локаційно втрачена.

Зростання кількості дронів вимагає дзеркальних рішень, тобто збільшення кількості засобів для їх збиття. І тут виникає питання, що потрібно шукати варіанти, аби знищувати дрони шляхом контрзаходів, які коштують дешевше за російсько-іранські "шахеди".

Потенціал ППО України 

Тут виникає питання щодо потенціалу нашої протиповітряної оборони. Ми знаємо, що президент Зеленський неодноразово згадує на всіх зустрічах з нашими партнерами про необхідність виконати свої обіцянки та поставити в Україну комплекси протиповітряної оборони, які раніше були анонсовані. 

Сьогодні вийшла цікава доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), це Лондонська аналітична структура, яка підбила підсумки того, що нам обіцяли поставити наші партнери в царині протиповітряної оборони і що дійсно вони ще не поставили. Загалом виходить, що протягом 2022-2024 років Україна отримала від країн Європи та США 24 повні батареї різних типів.

Коли ми говоримо про повні батареї, це ті структури, які можуть самостійно виконувати бойові завдання з прикриття наших об'єктів. Загалом йдеться про комплекси великої, середньої та малої дальності. Не буду сильно завантажувати вас різними цифрами, але виокремлю найбільш показові компоненти.

Насамперед йдеться про комплекси великої дальності, які спроможні збивати балістичні ракети. У нас є два типові зразки - комплекси Patriot американської розробки й виготовлення, а також комплекси SAMP/T, які є франко-італійською розробкою.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень на сьогодні ми отримали два комплекси SAMP/T від Італії. Коли ж йдеться про Patriot, то ми маємо 5 повних батарей. Крім того, Німеччина та Нідерланди нам поставили додатково 9 пускових, аби збільшити можливості кожної батареї знищувати цілі противника. Однак ще дві батареї Patriot, які були обіцяні США, поки що не поставлені.

Щодо NASAMS, які є комплексами малої дальності, то зараз Україна сумарно використовує три повні батареї цих комплексів, що були поставлені від США та партнерів з Канади. Також було поставлено 9 пускових установок додатково до повних батарей NASAMS. Але ще не поставлено 8 батарей і 10 пускових установок. 

Якщо говорити про те, що обіцяно і не поставлено, то зараз ми маємо такий підрахунок: не поставлено 18 повних батарей різних типів, при цьому 10 батарей припадають саме на США, а це два комплекси Patriot та вісім NASAMS. Сподіваюся, що постачання будуть реалізовані, і Україна отримає те, що нам вкрай необхідно на полі бою.

Ситуація біля Великої Новосілки

Далі поговоримо, що відбувається не в повітрі, а на суходолі, де значною мірою вирішуються важливі аспекти протистояння з РФ. Обговоримо ситуацію на північ від Великої Новосілки, де ворог намагається активно тиснути на кількох напрямках.

Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, розказав, що на північ від Великої Новосілки ситуація є складною, продовжуються ворожі штурми від Нового Комара в бік Бурлацького. Противник активно сунеться, на жаль, має невеличкі успіхи. На карті зображені напрямки руху окупантів – Дніпроенергія та Бурлацьке, це дві точки, куди російські вояки прямують. Вони рухаються через Новосілку та Новий Комар, відповідно, українські захисники намагаються знищувати окупантів ще на підходах.
 

Карта Велика Новосілка лютий 25.02.25


Військовослужбовець зауважив, що рухається ворожа техніка колонами, тобто відбуваються механізовані штурми противника, звісно, з великою кількістю особового складу. Стримувати просування окупантів допомагають безпілотні системи, а також дивізіони артилерії зі 155 мм снарядами. Слід зазначити, що дистанційне мінування та різні інженерні рішення допомагають знищувати, як мінімум, техніку російської армії. А от з піхотою окупантського війська складніше, бо, на жаль, неможливо одночасно випустити сто дронів. Ворог це усвідомлює, тому у нього виходить просуватися та захоплювати наші опорники за рахунок своєї живої сили. Противник у Новосілці накопичує свої засоби, а саме і безпілотні системи, і артилерію. Тому українські підрозділи працюють на випередження, залишаючи ворога рухатися вже меншими силами.

Волков зазначив, що ворожі КАБи літають, але не так багато, як свого часу було в Авдіївці, скоріш за все наші системи ППО скоротили використання цих бомб. Тобто один літак може залетіти раз на два дні. Щодо дронів на оптоволокні, то під час боїв за Велику Новосілку окупанти кратно збільшили використання цих дронів. Такі ворожі засоби подавити РЕБом на сьогодні неможливо, тому знищення їх відбувається виключно механічним впливом.

Боєць додав, що люди, слідкуючи за новинами про можливі переговори, слухаючи різних експертів, сподіваються, що завтра буде мир і не поспішають долучатися до лав ЗСУ. Однак перемога кується на фронті: і у Великій Новосілці, і у Покровську, і багато ще де – це все є нашою перемовною позицією. А ці всі геополітичні балачки демотивують людей йти до українського війська в той час, як наші захисники продовжують працювати.

Резюмуючи слова пана Сергія, скажу, що не треба розраховувати на геополітику,  маємо робити все для того, аби нашим хлопцям на фронті було простіше, і допомагати всіма можливостями для утримання нашої лінії оборони.

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