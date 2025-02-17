Ворог почав великі штурми з численними колонами бронетехніки: речник 110-ї ОМБр Сєкач про ситуацію біля Великої Новосілки

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Після того, як ворог захопив Велику Новосілку, близько двох тижнів була відносна тиша. Проводилася противником ротація, концентрація сил та підготовка до нових штурмів. Буквально чотири дні тому почалися великі штурми в напрямку Великої Новосілки, Нового Комара. А два дні тому окупанти використовували численні колони бронетехніки, давно такого не було, йшло одночасно три колони. Але ворожа техніка не виконала свого завдання, ні одна з колон не дійшла до поставленої задачі", - зауважив речник 110-ї ОМБр.

За його словами, велика кількість піхоти дає перевагу противнику, можливість просуватися, хоч і на незначні відстані, але ж рух відбувається.

"Під час туману та снігу нашій аеророзвідці складно працювати, але ми знали декілька днів тому, коли та звідки буде йти противник. Наші ефпівішники знали, куди летіти, і артилерія була наведена. Ворог намагається використовувати техніку саме тоді, коли треба подолати відстані на полях. А в містах загарбник використовує піхоту, а техніку майже не застосовує. Практика останніх місяців показує, що велика кількість FPV та правильне мінування, використання Javelin робить ворожу техніку практично неефективною. Слід зазначити, що вони не стріляють зі своєю техніки, а використовують у якості транспорту для піхоти",- резюмував Іван Сєкач.