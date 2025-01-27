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В ISW назвали, з якою метою РФ поширює інформацію про захоплення Великої Новосілки на Донеччині

Марія Науменко
27 січня, 2025 понедiлок
09:47
Війна з Росією Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області

Міністерство оборони Росії активно поширює інформацію про захоплення села Велика Новосілка в Донецькій області, що, ймовірно, є частиною масштабної інформаційної стратегії, покликаної зменшити підтримку України з боку Заходу

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, зняті вдень 26 січня, на яких нібито видно, як російські війська наносять термобаричні артилерійські удари по українських силах у Великій Новосілці, а також заявило, що російські штурмові групи зачищають українські позиції.

Пізніше міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов повідомив про повне захоплення села підрозділами 5-ї танкової бригади та 40-ї морської піхотної бригади, водночас відомство опублікувало кадри з російськими прапорами в селищі.

Однак, як стверджують в ISW, не всі деталі були прозорими. Російські мілблогери зазначили, що у захопленні також брали участь війська 37-ї мотострілецької бригади, але офіційні повідомлення міністерства оборони цієї інформації не містили. 

Насправді ж реальні темпи просування російських військ в західній частині Донецької області залишаються повільними.

"Росія, ймовірно, намагається використати заявлене захоплення Великої Новосілки для того, щоб вплинути на сприйняття Заходом ситуації на полі бою в Донецькій області, просуваючи наратив про те, що російські перемоги на полі бою є неминучими і що українські позиції швидко погіршуються", - пояснили аналітики.

Велика Новосілка розташована поруч з кількома річками, що може ускладнити подальшу тактичну мобільність російських сил. Історично, російські війська мали труднощі з переправами через річки, тому успіх у захопленні села не обов’язково гарантує легке просування далі.

  • У неділю, 26 січня 2025 року, 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ЗСУ виступила із заявою щодо становища у селищі Велика Новосілка на Донеччині. Цьому населеному пункту присвячено й повідомлення від командування окупантів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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