Ворог зірвався, як з ланцюга і почав проводити активні атаки по всій лінії фронту, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На фронті є і позитивні, і негативні моменти. Командування ОСУВ "Хортиця" підтвердило, що на Покровському напрямку противника вибито з Піщаного. Фактично наш контроль над Піщаним ворогу ускладнює логістику на західному фланзі, де він намагається розширюватися, аби охопити Покровськ, але це йому зараз не вдається. Однак вихідні, 15 та 16 лютого, були вкрай напруженими, особливо субота – відбулося 261 бойове зіткнення, хоча на минулому тижні ми говорили, що зазвичай – 90. По всій лінії фронту, починаючи від Великої Новосілки, також на Курахівському, Торецькому, Покровському напрямках ворог зірвався, як з ланцюга і почав проводити активні атаки по всій лінії фронту, застосовуючи бронетехніку",- зауважив Сергій Згурець.

За його словами, така активність ворога на фронті збіглася з Мюнхенською безпековою конференцією, перемовинами та зустрічами, які там відбувалися, а противник намагався здійснити масовані штурми.

"З того, що противнику вдалося – на Курахівському напрямку від Зеленівки й до Улакли є певний прорив окупантів, що створює там загрозу для нашого угруповання, яке тримає оборону від Дачного і далі на Костянтинопіль. Були повідомлення, що відбувалися наші контратакуючі дії і в зоні Костянтинополя, і в зоні Улакли, аби унеможливити підхід та перерізання траси від Дачного на Запоріжжя. Звісно, там бойові дії тривають, противник намагається продовжувати штурми, бо хоче зрівняти Курахівську кишеньку 4 км на 10 км, аби витиснути або оточити наші війська та перекинути свої сили далі на Торецьк", - прокоментував військовий експерт.

На його думку, подальші плани противника – здійснювати атакувальні дії у бік Костянтинівки від Торецька та Часового Яру. Але українські захисники, утримуючи Курахівський плацдарм, стриножують дії ворога.

"Друга складна ділянка – Велика Новосілка, де окупант здійснив просування до населеного пункту Новий Комар. Зараз ворог намагається атакувати навколо Великої Новосілки. З нашого боку були там і успіхи, і помилки. Щодо Курської області, біля населеного пункту Нікольське відбувалися штурмові дії противника на танках, яких і знищила там наша 47 ОМБр "Магура". Активізація дії російських вояк на Курщині призупинена", - резюмував Згурець.