ЗСУ звільнили село Піщане, що на південь від Покровська

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов телеканалу Київ 24.

"Вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь п’ять кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені з ще деяких населених пунктів поруч", - повідомив він, додавши, що ситуація на фронті дуже стрімко змінюється.

Речник зауважив, що саме на Покровському напрямку відбувся певний перелам: "Принаймні так можна вже сказати із посиланням на президента (Володимира Зеленського, - ред.)", - сказав Трегубов.

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За його словами, на Покровському напрямку у російських загарбників були серйозні наміри, але вони зазнали дуже серйозних втрат.

"Цього місяця вони також були певним чином призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", — розповів речник ОСУВ "Хортиця", додавши, що в першу чергу це сталося завдяки ефективній дії безпілотників, а також співпраці різних українських підрозділів.