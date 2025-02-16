ЗСУ звільнили село Піщане, що на південь від Покровська
У неділю, 16 лютого, стало відомо, що Сили оборони звільнили село Піщане, що за п’ять кілометрів на південь від Покровська
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов телеканалу Київ 24.
"Вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь п’ять кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені з ще деяких населених пунктів поруч", - повідомив він, додавши, що ситуація на фронті дуже стрімко змінюється.
Речник зауважив, що саме на Покровському напрямку відбувся певний перелам: "Принаймні так можна вже сказати із посиланням на президента (Володимира Зеленського, - ред.)", - сказав Трегубов.
Читайте також: Зупинити росіян на Донеччині: хто такий Михайло Драпатий, якого призначили очільником ОСУВ "Хортиця"
За його словами, на Покровському напрямку у російських загарбників були серйозні наміри, але вони зазнали дуже серйозних втрат.
"Цього місяця вони також були певним чином призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", — розповів речник ОСУВ "Хортиця", додавши, що в першу чергу це сталося завдяки ефективній дії безпілотників, а також співпраці різних українських підрозділів.
- Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий офіційно очолив ОСУВ "Хортиця". Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому перші задачі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе