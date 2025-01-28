Зупинити росіян на Донеччині: хто такий Михайло Драпатий, якого призначили очільником ОСУВ "Хортиця"

Еспресо розповість, що відомо про генерал-майора Михайла Драпатого, яким є його бойовий шлях та як це призначення оцінили у суспільстві.

Біографія та військова кар'єра Драпатого: легендарний прорив блокади в Маріуполі

Драпатому 42 роки, він народився у 1982 році на Хмельниччині в місті Кам'янець-Подільському. З ранніх років мріяв про військову службу, тому після закінчення середньої школи став курсантом Харківського інституту танкових військ ім. Верховної Ради України.

Завершивши навчання у період Помаранчевої революції, тобто 2004 році, тоді вже лейтенант Михайло Драпатий почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді. Згодом він одружився, став батьком сина та доньки, однак військову кар'єру не проміняв.

У 2014 році, з початком російської агресії, майор Михайло Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади, яка вже у квітні прибула на схід України. У травні його підрозділи звільняли Маріуполь. На історичних кадрах, які облетіли весь світ, де українське БМП прорвало барикаду сепаратистів, на місці командира машини був Михайло Драпатий, який разом із механіком-водієм Дмитром Вороною вів колону з чотирьох бронемашин.

А вже у червні 2014 року Драпатий розпочав рейд зі своїми бійцями уздовж кордону з РФ, перериваючи постачання терористів. Під інтенсивним обстрілом із території Росії вони опинилися в "Ізваринському котлі", проте під керівництвом Драпатого змогли організувати прорив.

"Були дні, коли нас по 7 годин безперервно розстрілювали з усіх видів артилерії та мінометів. Сили були нерівні, допомога не підходила, боєприпаси закінчувались, техніка майже вся була виведена з ладу. І тоді підрозділи пішли на прорив, вийти змогли не всі, а ті, хто прорвався, дійсно стали героями", — розповідав Михайло Драпатий.

Тоді Драпатий вивів з оточення 260 бійців і десятки одиниць техніки свого батальйону, а також бійців з інших бригад. Цим проривом молодий Драпатий заслужив велику повагу серед військових.

Попри складні обставини, він продовжив службу, паралельно навчаючись у Національному університеті оборони України. У серпні 2016 року Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка виконувала завдання в Авдіївці. Після успішного завершення навчання він став підполковником, а у 2019 році отримав звання полковника.

Під час повномасштабного вторгнення неодноразово "гасив пожежі" на проблемних напрямках

На початок повномасштабного вторгнення РФ, Драпатий працював заступником командувача Об'єднаних сил ЗСУ з підготовки військ. Однак важка ситуація на півдні країни потребувала людини, яка готова була швидко стабілізувати фронт. За це взявся Михайло Драпатий, який з березня 2022 року очолив оперативне командування "Південь".

Драпатий зміг зупинити наступ російських окупантів на Кривий Ріг. Після цього ОУВ (Оперативне угруповання військ, - Ред.) "Південь" увійшло до складу ОУВ "Херсон", яке створили для деокупації міста. Згодом він став відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

У 2023 році мало повідомлялося про роботу Михайла Драпатого, та все змінилося на початку 2024 року, коли президент Володимир Зеленський вирішив замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Олександра Сирського. Відповідно, змінилося багато інших облич в керівних посадах української армії. Так, у лютому 2024 року Михайла Драпатого призначили заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024, коли російські окупанти здійснили прорив українського кордону на Харківщині, знову постало питання з пошуку кандидата, який здатний був би стабілізувати складну ситуацію. Цією людиною ще раз став Михайло Драпатий, як і в березні 2022 року на півдні країни. Тоді полковник очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Харків", замінивши на цій посаді Юрія Галушкіна. При цьому Драпатий також залишався на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. І знову полковник довів свій професіоналізм, адже росіян вдалося зупинити.

У вересні 2024 Михайло Драпатий очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ", зона відповідальності якого простягається від Білогорівки Луганщини до Нью-Йорка Донеччини. За своїми військові здобутки, у жовтні 2024 року Михайло Драпатий був удостоєний звання генерал-майора.

Реформи у Сухопутних військах ЗСУ та старі-нові проблеми

29 листопада 2024 року генерал-майора Михайла Драпатого президент Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Він став третьою людиною за рік (після Сирського та Павлюка) на цій посаді, що підкреслює складність ситуації, особливо на тлі активного наступу російського агресора на Донеччині та внутрішніх трансформацій, які відбуваються у ЗСУ.

"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави. … Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил", - написав Зеленський", - пояснив тоді президент призначення Драпатого.

У Збройних силах дуже позитивно оцінили таке рішення Володимира Зеленського. Зокрема, як розповіла "Еспресо.Захід" пресофіцер ЗСУ Олена Мокренчук, рішення Драпатого "завжди несподівані та нестандартні, але завжди прораховані".

"Він дуже ефективний. І зараз на цій посаді зможе ефективніше виконувати завдання. Я маю надію, що під його командуванням ми зможемо відтіснити росіян", - розповіла пресофіцер ЗСУ.

Як відомо, Сухопутні війська є найчисельнішою компонентою ЗСУ і відповідають за виконання широкого спектра завдань: від оборони території країни до проведення наступальних операцій. Тому їхня роль у війні з РФ є вирішальна — вони утримують лінії оборони, організовують контрнаступи, забезпечують звільнення окупованих територій і підтримують місцеве населення, яке безпосередньо перебуває у зоні конфлікту.

Крім цього командувач Сухопутних військ здійснює стратегічне керівництво, планує операції, координує ресурси та забезпечує взаємодію з іншими частинами ЗСУ.

У середині грудня 2024 новий командувач Сухопутних військ оголосив про масштабну трансформацію, яка має вплинути на ситуацію на фронті на користь України. Як відзначив Михайло Драпатий, зміни охоплять рекрутинг, підготовку військових, використання новітніх технологій, управління боєм, цифровізацію процесів, логістику та соціальну підтримку.

Підготовка військових: Реформа навчальних програм і центрів із застосуванням сучасних технологій. Акцент зроблять на практичних навичках, принципах військового лідерства та знаннях технологій, які допоможуть контролювати хаос бою. Основними носіями знань стануть сержанти з бойовим досвідом.

Рекрутинг і соціальна підтримка: Введення прозорої моделі набору із нульовою толерантністю до корупції. Військові отримуватимуть підтримку від початку служби до працевлаштування після її завершення.

Технології: Забезпечення українського піхотинця технологічною перевагою над ворогом.

Оптимізація управління: Адміністративна ефективність через цифровізацію та організаційні зміни, зокрема в логістиці та підготовці.

Генерал-майор Драпатий наголосив, що ці зміни підтримані президентом Зеленським та втілюватимуться поступово разом із Генштабом, Міноборони, волонтерами та благодійниками.

"Сьогодні ми будуємо армію майбутнього, яка переможе ворога та подолає всі перешкоди на шляху трансформації війська", - сказав Драпатий.

Однак вже у січні генерал-майор стикнувся з проблемою, яка з’явилася ще до його призначення – 155-ю бригадою "Анни Київської", яка частково розвалилася, ще навіть не доїхавши на фронт. Тоді Драпатий пояснював, що під час створення бригади з боку відповідальних були допущені системні недоліки.

Нове завдання Драпатого – зупинити ворога на Донеччині: що кажуть експерти

У кінці січня військовий оглядач, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов здивував громадськість новиною, що генерал-майора Михайла Драпатого призначать на чолі ОСУВ "Хортиця".

"Це рішення потрібне армії, щоб зупинити російський наступ", - зазначив журналіст, який підтримав такі зміни і наголосив, що таке кадрове призначення "дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли".

Справді, вже наступного дня президент України оголосив про нове завдання для Драпатого, хоча він й надалі керуватиме Сухопутними військами ЗСУ.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий керуватиме оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент і пояснив, що подвійна робота Драпатого допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад.

Відзначимо, що Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" – це ключовий підрозділ Збройних сил України, який виконує стратегічні завдання на найскладніших ділянках фронту, що простягаються від Куп'янська до Лиманського напрямку і до Великої Новосілки.

Цікаво те, що до цього ОСУВ "Хортиця" керував, зокрема, генерал-полковник Олександр Сирський (від початку 2022 до початку 2024 року), який також, як і зараз Драпатий, одночасно був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Крім цього у 2024 році ОСУВ "Хортиця" була під командуванням генерал-лейтенант Юрія Содоля та бригадного генерала Андрія Гнатова.

Призначення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду керівника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" викликало позитивні, хоч і дещо різні реакції серед експертів та громадськості. Адже з одного боку – він дуже досвідчений, авторитетний і неодноразово "гасив пожежі" на проблемних ділянках фронту, військові й суспільство довіряють йому, але з іншого боку – поєднання кількох посад веде до розпорошення сил та уваги, а ще до внутрішніх міжусобиць.

Зокрема, волонтер Віталій Дейнега висловив занепокоєння, що поєднання Драпатим двох посад може призвести до напруги між командуванням та порушити управлінську вертикаль. Він зауважив, що подібна ситуація вже мала місце з генералом Сирським та генералом Залужним, що тоді створило певні проблеми в управлінні.

А журналіст Роман Кульчинський зауважив, що відправлення Драпатого на фронт для розв'язання поточних проблем може бути неефективним використанням його потенціалу. На його думку, генерал-майор здатен організувати роботу війська таким чином, щоб мінімізувати виникнення критичних ситуацій, і його місце має бути серед найвищого керівництва ЗСУ.

Військовий експерт Сергій Згурець на сторінках Еспресо висловив думку, що не очікує "швидкого дива" від таких кадрових перетасовувань.

"Тому що йдеться про необхідність виправлення системних проблем, які накопичились у Силах оборони. А це брак піхоти та резервів, проблеми з управлінням через певну стилістику, за якої бойові дії ведуться різними угрупованнями, батальйонами. Тому одночасно Драпатому потрібно планувати й вести бойові дії на складній ділянці фронту і займатися підготовкою резервів, змінами штатних структур. Також ми пам'ятаємо про потребу переходу на дивізії чи корпуси, які мають покласти край строкатості використання та застосування окремих бригад. І все це має робити одна людина. Це вкрай складне завдання для Михайла Драпатого ", - написав Згурець.

Аналітики каналу DeepState теж вважають призначення Драпатого "дуже важливою та необхідною заміною, враховуючи ті катастрофічні проблеми, які назбиралися в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" як на лінії бойового зіткнення, так і в медійному просторі при попередньому керівництві".

"Новопризначений командувач має велику повагу та позитивну репутацію серед бійців, а також вміння вирішувати проблеми і стабілізувати ситуацію на проблемних ділянках", - додають аналітики, які вірять в те, що він зможе змінити ситуацію на користь України.

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