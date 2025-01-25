Драпатий може очолити ОСУВ "Хортиця": яка причина

Таке призначення верховний головнокомандувач Володимир Зеленський може зробити вже сьогодні, 25 січня 2025 року, повідомив військовий оглядач, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

"Це рішення потрібне армії, щоб зупинити російський наступ", - зазначив журналіст.

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Особисто Бутусов подібне рішення президента, якщо воно відбудеться, підтримує. За його словами, воно "дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли".

ОСУВ "Хортиця", нагадаємо, діє у Східний операційній зоні, де відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківщина, Донеччина).

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