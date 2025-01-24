Ворог намагається захопити місто, щоб створити плацдарм для наступу на Костянтинівку, - начальник Торецької МВА Чинчик

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Стратегічна мета ворога - це заволодіти містом і використати територію Торецька як плацдарм для наступу на Костянтинівку, зокрема проводячи активні бойові дії зі сторони Часового Яру. Ворог намагається якомога швидше досягти цієї мети, докладаючи всіх зусиль для того, щоб повністю взяти під контроль територію Торецької громади", – зазначив Чинчик.

Начальник Торецької міської військової адміністрації також додав, що ситуація динамічно змінюється: то ворог просувається вперед, то Сили оборони дають гідну відсіч і відтісняють окупантів. Проте загальна ситуація залишається напруженою й складною.

"Наразі дійсно тривають бої за шахту "Торецька". У нас є частина міста, де наші хлопці тримають оборону - це житловий кооперативний масив. Наші воїни дають гідну відсіч. Що стосується території Торецької громади – це селища Щербинівка, Новоспаське, Неліпівка, Леонідівка, там наші хлопці також тримають стрій, боронять нашу землю, сповільнюють ворога в його просуванні в бік Костянтинівки та завдають нищівних ударів окупантам", - наголосив Чинчик.