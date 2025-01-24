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Головна Війна з Росією "Поїхали танки. Імовірно, на Покровськ": у Центрі вивчення окупації розповіли про активізацію росіян на Донеччині
Ексклюзив

"Поїхали танки. Імовірно, на Покровськ": у Центрі вивчення окупації розповіли про активізацію росіян на Донеччині

Оксана Ліховід
24 січня, 2025 п'ятниця
08:55
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що було зафіксовано колонну російських танків, які рухалися з Бердянського напрямку, імовірно, в бік Покровська

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваємо на етапі, коли навколо Маріуполя знову завезли нових контрактників, і вони готуються. З одного боку, переміщення сповільнилися через те, що росіяни за минулий місяць мобілізували всіх, кого могли, і тепер займаються новим рекрутингом", - зауважив Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації, 23 січня вночі та вдень протягом усієї доби відбувалися нові перекидання: поїхали танки. Такого давно не було.

"Ми зафіксували колонну, трохи роздроблену, але вона складалася з приблизно десяти танків, які перевозили з Бердянського напрямку в бік Волновахи. Тобто, розуміємо, що, ймовірно, вони продовжили рух на Покровськ. Такого дійсно давно не було, щоб танки вдень і ввечері перевозили відкрито. Це дуже показово", - наголосив Андрющенко. 

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Теги:
Новини
зброя
Маріуполь
російська армія
мобілізація
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Волноваха
Військові новини
Петро Андрющенко
Покровськ
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