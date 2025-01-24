"Поїхали танки. Імовірно, на Покровськ": у Центрі вивчення окупації розповіли про активізацію росіян на Донеччині
Керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що було зафіксовано колонну російських танків, які рухалися з Бердянського напрямку, імовірно, в бік Покровська
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Перебуваємо на етапі, коли навколо Маріуполя знову завезли нових контрактників, і вони готуються. З одного боку, переміщення сповільнилися через те, що росіяни за минулий місяць мобілізували всіх, кого могли, і тепер займаються новим рекрутингом", - зауважив Андрющенко.
За словами керівника Центру вивчення окупації, 23 січня вночі та вдень протягом усієї доби відбувалися нові перекидання: поїхали танки. Такого давно не було.
"Ми зафіксували колонну, трохи роздроблену, але вона складалася з приблизно десяти танків, які перевозили з Бердянського напрямку в бік Волновахи. Тобто, розуміємо, що, ймовірно, вони продовжили рух на Покровськ. Такого дійсно давно не було, щоб танки вдень і ввечері перевозили відкрито. Це дуже показово", - наголосив Андрющенко.
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