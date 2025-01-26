Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця", але й надалі керуватиме Сухопутними військами ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ Михайлу Драпатому очолити стратегічне угруповання "Хортиця"
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий керуватиме оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.
Водночас він уточнив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ. Зеленський пояснив, що це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад.
Крім цього, Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генштабу.
"Його завдання - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами та фронтом", - заявив він.
- Сухопутні війська Драпатий очолює з 29 листопада 2024 року.
- Воює з 2014 року.
- Має репутацію рішучого й талановитого командира.
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