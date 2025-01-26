Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця", але й надалі керуватиме Сухопутними військами ЗСУ

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий керуватиме оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.

Водночас він уточнив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ. Зеленський пояснив, що це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад.

Крім цього, Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генштабу.

"Його завдання - новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами та фронтом", - заявив він.