Сирський поставив перші задачі очільнику ОСУВ "Хортиця" Драпатому

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

"Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого", - заявив головноковандувач.

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За його словами, російський ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що належать до операційної зони ОСУВ "Хортиця". Завдання Сил оборони тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників.

"Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника", - додав він.