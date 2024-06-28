Цей шлях може бути доволі довгим: Defense Express про передачу Україні 8 ЗРК Patriot США та Ізраїлем

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Інформаційний розголос щодо передачі Україні систем Patriot пов'язаний насамперед з планами Ізраїлю, щоб позбутися цих систем. Це системи версії PAC-2, які на початку мали одну функцію – боротьба з аеродинамічними цілями. Слід зазначити, що таким найстарішим системам 33 роки. Мова про 8 батарей комплексів Patriot версії PAC-2, це доволі потужна сила, яка могла б теоретично допомогти Україні прикривати наші міста з повітря. Якраз рішення Ізраїлю вивести зі своєї армії ці системи пов'язане з тим, що йде у них заміна на більш сучасні системи ізраїльського виробництва, в яких застосовуються дешевші та ефективніші ракети", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ці системи Patriot 20 років поспіль проходили модернізацію. Експерти говорять, що в ході модернізації була отримана можливість збивати й балістичні цілі. Однак, яку кількість модернізували цих комплексів і наскільки це відповідає дійсності, поки на цю тему триває дискусія серед фахівців.

"Теоретично ми могли б отримати такі системи, але цей шлях може бути доволі довгим. Знаємо, що Ізраїль до цього часу не постачав летального озброєння Україні та всіляко уникав таких кроків саме через особливі відносини з РФ. Схема постачання батарей Patriot до України може бути складною, включаючи й США. Тобто ці системи спочатку можуть бути поставлені до США, де буде проведена якась модернізація, а після цього теоретично надійдуть до України. Щодо часу, то мова може йти як про місяці, так і про роки. Однак разом з цими системами вивільняється і велика кількість ракет до них, які Ізраїлю вже не будуть потрібні. Не виключаю, що через таку складну схему ми могли б отримати й ракети до Patriot, що істотно підсилило б наші спроможності", - підкреслив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.