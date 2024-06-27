Україна веде переговори зі США та Ізраїлем про передачу до 8 ЗРК Patriot, - FT
США й Ізраїль ведуть переговори з Україною щодо надання їй до 8 систем протиповітряної оборони Patriot, які потрібні для захисту від атак РФ
Про це пише Financial Times.
За словами джерел видання, домовленість щодо передачі Києву Patriot велась на рівні міністрів і високопосадовців трьох держав. Зокрема, переговори вели очільник українського МЗС Дмитро Кулеба й держсекретар США Ентоні Блінкен. Водночас відбувались прямі переговори між Києвом та Ізраїлем.
Зазначено, що Україні, ймовірно, передадуть до 8 батарей Patriot, яким понад 30 років. Ізраїль заявив про їхнє виведення з експлуатації у квітні. Такі M901 PAC-2 старіші, аніж PAC-3, що стоять на озброєнні в Україні.
За словами аналітиків Financial Times, PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. Водночас вони акцентують: Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до систем, у яких радіус дії та боєголовка більші.
"Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають руйнівні керовані авіаційні бомби на українські міста і військові позиції з-за лінії фронту", - зазначають журналісти.
Раніше Єрусалим відкидав прохання Києва стосовно військової допомоги через вплив Кремля у Сирії, де військово-повітряні сили Ізраїлю часто діють проти сил, пов'язаних з Іраном.
- 12 червня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні.
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