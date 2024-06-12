NYT: Байден схвалив передачу Україні другої системи ППО Patriot

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців американської адміністрації та військових.

Зазначається, що рішення Байдена було прийнято ще минулого тижня після зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

"Нова система Patriot — друга, яку Сполучені Штати надіслали в Україну — надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів", - повідомили чиновники.

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За словами офіційних осіб США, система може бути розгорнута на передовій в Україні в найближчі кілька днів, залежно від обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Офіційні особи описують переміщення критично важливих систем по гарячих точках світу як гру в мушлю, оцінюючи, яка глобальна криза вимагає від них найбільше захисту військ США, баз і союзників.

На високому рівні було відносно мало дискусій щодо того, чи постачати Україні ще один Patriot, кажуть джерела.