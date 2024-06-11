Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси: Шольц назвав терміни

Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Ще ніколи стосунки між Німеччиною та Україною не були такими тісними та довірчими", - наголосив Шольц, зазначивши, що від початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну 24 лютого 2022 року його країна надала військової допомоги на суму 33 млрд євро.

За його словами, наразі найнагальнішою потребою для української армії є боєприпаси, зброю й, особливо, ППО.

"Протягом наступний тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси", - зазначив Шольц.

Окремо він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО.