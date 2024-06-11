Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси: Шольц назвав терміни
У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який включатиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси
Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
"Ще ніколи стосунки між Німеччиною та Україною не були такими тісними та довірчими", - наголосив Шольц, зазначивши, що від початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну 24 лютого 2022 року його країна надала військової допомоги на суму 33 млрд євро.
За його словами, наразі найнагальнішою потребою для української армії є боєприпаси, зброю й, особливо, ППО.
"Протягом наступний тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси", - зазначив Шольц.
Окремо він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО.
-
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибув до Німеччини: він планує зустрітися з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.92
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе