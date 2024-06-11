Зеленський прибув до Німеччини: деталі візиту

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Вказано, що під час візиту президент візьме участь у Конференції з відновлення України та переговорах із канцлером Олафом Шольцом.

"URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом. З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський планує зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас. Крім того, він відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.