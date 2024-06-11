Зеленський прибув до Німеччини: деталі візиту
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибув до Німеччини: він планує зустрітися з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Вказано, що під час візиту президент візьме участь у Конференції з відновлення України та переговорах із канцлером Олафом Шольцом.
"URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом. З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський планує зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас. Крім того, він відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.
- 6 червня Зеленський прибув із візитом до Франції. Там він долучився до заходів з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, а в Парижі зустрівся з двопартійними делегаціями сенату й палати представників американського Конгресу.
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