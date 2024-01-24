Росіяни можуть скинути близько 500 КАБів на Авдіївку за місяць, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов про тактику атак РФ
Сьогодні варто акцентував увагу не на спробах окупантів зайти в Авдіївку, а на кількості КАБів, яку вони застосовують, щоб перебити єдину дорогу
Про це розповів офіцер “Легіону Свободи”, майор МВС Максим Морозов у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог у величезній кількості застосовує Каби. Близько 500 КАБів буде скинуто за цей місяць на Авдіївку. Тобто, за цей короткий період 2024 року, було випущено набагато більше КАБів, ніж за весь минулий 2023 рік. КАБи вони використовують для того, щоб перебити єдину дорогу. Окупанти розуміють, що тільки стерши місто з лиця землі, вони зможуть якимсь чином посунути Сили оборони України", - зазначив він.
КАБ - авіабомба, яка планує і скидається з літака. ЇЇ точність не така висока як у ракет, але руйнівна сила КАБів набагато вища, зауважив Морозов.
"Приблизно за 25 км на максимальних висотах літак скидає керовану авіабомбу і вона плануючи долітає до Авдіївки. Це робиться для того, щоб повністю знищити будинки, як можливі опорні пункти Сил оборони. Так само ці КАБи летять на стару частину Авдіївки, в пошуках будинків, де можуть перебувати Сили оборони. КАБи в такій кількості можуть знищити все живе, не тільки Сили оборони, а повністю знищити місто", - додав він.
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