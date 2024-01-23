"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація незмінна, останніми днями ворог дуже активно діє на Авдіївському напрямку. Дійсно, було трохи тривожно. Ворог тисне на всій лінії оборони навколо міста. Росіяни гатять по позиціях навколо міста й по громаді з усього, що є в них у наявності. Складно, але контрольовано. Трохи дратує, коли деякі військові оглядачі спираються на інформацію ТГ з того боку. Потрібно ставитися до таких речей серйозніше. Складна ситуація на Степовому. Противник лізе, хлопці тримають позиції й відбивають ворога. Є перехоплення, як тільки ворог чує, що працює Bradley, то в них починається паніка. Неофіційна назва Bradley "вбивця танків" підтверджується вже й на нашому напрямку", - зазначив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, ситуація у місті складна, але контрольована.

"Дуже багато сил ворог кидає в напрямку "Царської охоти", там вже нічого не залишилось, і вже суцільна рівнина. Свого часу там був невеликий ліс, його також вже немає. Останніми днями багато писали про вулиці. Так, заходили ДРГ, але все контрольовано. Такого немає, і не було, що нібито ворог гуляє Авдіївкою. Впевнений, що такого й не буде", - наголосив Барабаш.