"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації повідомив, що ситуація на Авдіївському напрямку складна, але контрольована Силами оборони
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація незмінна, останніми днями ворог дуже активно діє на Авдіївському напрямку. Дійсно, було трохи тривожно. Ворог тисне на всій лінії оборони навколо міста. Росіяни гатять по позиціях навколо міста й по громаді з усього, що є в них у наявності. Складно, але контрольовано. Трохи дратує, коли деякі військові оглядачі спираються на інформацію ТГ з того боку. Потрібно ставитися до таких речей серйозніше. Складна ситуація на Степовому. Противник лізе, хлопці тримають позиції й відбивають ворога. Є перехоплення, як тільки ворог чує, що працює Bradley, то в них починається паніка. Неофіційна назва Bradley "вбивця танків" підтверджується вже й на нашому напрямку", - зазначив Барабаш.
За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, ситуація у місті складна, але контрольована.
"Дуже багато сил ворог кидає в напрямку "Царської охоти", там вже нічого не залишилось, і вже суцільна рівнина. Свого часу там був невеликий ліс, його також вже немає. Останніми днями багато писали про вулиці. Так, заходили ДРГ, але все контрольовано. Такого немає, і не було, що нібито ворог гуляє Авдіївкою. Впевнений, що такого й не буде", - наголосив Барабаш.
- Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій на Авдіївському напрямку.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак російських окупантів Сили оборони України відбили на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Тим часом втрати росіян серед особового складу перевищили 377 тисяч.
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