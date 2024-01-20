Окупанти збільшили активність бойової авіації на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій. В операційній зоні ОСУВ Таврія” ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів", - йдеться у повідомленні.

Натомість українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БпЛА, 18 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Окрім того, ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів противника.