Окупанти збільшили активність бойової авіації на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій на Авдіївському напрямку
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій. В операційній зоні ОСУВ Таврія” ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів", - йдеться у повідомленні.
Натомість українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БпЛА, 18 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Окрім того, ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів противника.
- Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.
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