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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Армія РФ за добу втратила 14 артсистем, 4 танки і 750 військових, - Генштаб

20 січня, 2024 субота
07:38
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб.
  • танків ‒ 6171 (+4) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10) од.
  • артилерійських систем – 8868 (+14) од.
  • РСЗВ – 967 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 654 (+0) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од.
  • крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1389 (+5) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 боєзіткнень, найбільше атак росіян ЗСУ відбили біля Авдіївки

Так, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", наші захисники відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безрезультатних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти атакували Україну дронами, ЗСУ уразили 4 артзасоби росіян

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 23 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 7 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 ворожих БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Авдіївка, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника. Також підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.

  • Ввечері 19 січня російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. У ніч на 20 січня вони кількома групами рухались над територією України.
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Вбиті росіяни
втрати окупантів
Лиман
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