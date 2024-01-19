Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 19 січня
Ввечері п'ятниці, 19 січня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили близько 20:30. Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку.
Протягом години "шахеди" фіксували на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині. Відомо про щонайменше 4 групи.
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