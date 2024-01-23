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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти минулої доби зосередилися на Мар'їнському напрямку: там Сили оборони відбили 21 атаку, - Генштаб

23 січня, 2024 вiвторок
07:13
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак російських окупантів Сили оборони України відбили на Мар'їнському та Авдіївському напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", наші захисники відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безрезультатний штурм позицій українських військ.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли Україну і позиції ЗСУ: Сили оборони авіацією вдарили по 8 районах скупчення росіян

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

  • Тим часом уже вранці 23 січня, російська армія запустила ракети по Україні. Еспресо слідкує за подіями у режимі онлайн.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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