На півдні Авдіївки окупанти мають незначні успіхи, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв

Про це він розповів в етері Еспресо

"На Горлівському напрямку ворог не проводить жодних штурмових дій. Оскільки вони чудово знають про добре укріплену лінію оборони на цій ділянці фронту. Втім, після невдалих спроб захопити Авдіївку, вони накопичують сили та засоби для повторних штурмових дій на Авдіївському напрямку. Вже зараз є інформація, що в них є певні успіхи на півдні Авдіївки. Вони змогли зайти в приватний сектор і закріпитись в одній із будівель", - розповів Ієвлєв.

За словами Ієвлєва, ворог направляє всі сили для захоплення Авдіївки

"Всю техніку та особовий склад, який вони змогли накопичити на нашому напрямку, вони спрямовані саме на Авдіївку. По наших позиціях вони бʼють теж. Оскільки за можливості ми також намагаємось знищувати їхню техніку та особовий склад", - додав він.