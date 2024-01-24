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Війна з Росією: хроніка
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Росія має незначне просування біля Авдіївки та Новомихайлівки, - ISW

24 січня, 2024 середа
06:28
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Окупаційні війська Росії нещодавно просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) та в районі Авдіївки

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що нещодавно російські сили просунулися на південний захід від Донецька. Опубліковані 23 січня геолокаційні кадри вказують на те, що РФ просунулася на північний схід від Новомихайлівки.

Водночас українські та російські джерела кажуть, що позиційні бойові дії тривали на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

Відомо, що поблизу Георгіївки діють підрозділи російської 5-ї окремої мотострілецької бригади (1-й армійський корпус ДНР) і підрозділи російського 255-го мотострілецького полку (20-а мотострілецька дивізія, 8-а ОСА, СМД).

Натомість Росія також має просування біля Авдіївки. Опубліковані 23 січня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися в західному Степовому (на північний захід від Авдіївки).

У Росії стверджують, що окупанти просунулися більше ніж на один кілометр поблизу Авдіївського кар’єру кварцового піску на північ від Авдіївки, але ISW не може підтвердити цю заяву.

Крім цього, російський мілблогер заявив, що українські війська продовжують діяти в районі Виноградників на південний схід від Авдіївки. Повідомляється, що на авдіївському напрямку діють підрозділи російського 80-го танкового полку (90-та танкова дивізія, 41-а ОАЦ ЦВО) та загін спеціального призначення "Вікінг".

  • Протягом доби 23 січня на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 41 атаку. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
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