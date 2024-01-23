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На фронті за добу відбулося 42 бойові зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини

23 січня, 2024 вiвторок
20:28
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом доби 23 січня на фронті відбулося 42 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 41 атаку. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 січня. 

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет “Іскандер-М”, 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

"Протягом доби ворог завдав 81 авіаційний удар та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, спортивний комплекс та інша цивільна інфраструктура в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області", - повідомляють у відомстві.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань, Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Архипівка Чернігівської області; Попівка, Атинське, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 4 атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Качкарівки, Милового, Берислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Михайлівка, Саблуківка, Берислав, Садове, Антонівка, Станіслав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню населений пункт Іванівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безрезультатних штурмів позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

  • Протягом минулої доби, 22 січня, на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак російських окупантів Сили оборони України відбили на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Тим часом втрати росіян серед особового складу перевищили 377 тисяч.
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