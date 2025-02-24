Україна досі не отримала ППО, обіцяні на саміті НАТО за відсутність запрошення до Альянсу, - Зеленський

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На саміті НАТО нам пообіцяли системи протиповітряної оборони для захисту наших людей від російських ракет і бомб як компенсацію за відсутність запрошення України у НАТО, і це була важлива обіцянка. Але ми ще не всі їх отримали. Це лише один приклад", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що якби Україна мала "захисний щит" НАТО, Володимир Путін "ніколи б не наважився проштовхнути своє зло через кордон нашої країни". Він підкреслив, що після трьох років повномасштабної війни весь світ може побачити, яку силу Україна може принести в Альянс – і ця сила доступна вже зараз, а не через десятиліття.

Зеленський також застеріг, що якщо Україна залишиться поза НАТО, це створить набагато складніший і дорожчий виклик для всіх союзників, оскільки Альянс забезпечує найефективніші гарантії безпеки. За його словами, у такому разі Україні знадобиться більше систем протиповітряної оборони, значно більша фінансова підтримка та посилена військова присутність, щоб стримувати Росію.

"Тому ми маємо обрати правильний шлях – найшвидший і найрентабельніший – і це має бути наш шлях, а не те, що Путін усім нав’язує. Щоб запанував мир, необхідні гарантії безпеки", – заявив український лідер.

Він також наголосив, що українці здобули унікальний досвід ведення сучасної війни, і цей досвід має бути використаний для захисту свободи: "Ми можемо це зробити, і ми зробимо це разом".

"Давайте створимо механізм координації, щоб це запрацювало. Коли я говорив про Збройні сили Європи, я мав на увазі саме це, тому ми можемо використовувати те, чого ми навчилися, і те, що ми вже навчилися, і поділитися цим з нашими партнерами, з усіма нашими союзниками. Єдність і співпраця приносять користь усім нам", - сказав Зеленський.