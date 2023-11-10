ЗРК SAMP-T: європейський аналог Patriot, який може знищувати балістичні ракети, його характеристики та переваги

Еспресо розповідає про технічні характеристики комплексу, принципи його роботи та переваги над іншими комплексами протиповітряної оборони.

Коротко про те, що ви прочитаєте:

Що таке SAMP-T і як Україна його отримала

З чого складається SAMP-T

Тактико-технічні характеристики

Як працює SAMP-T

SAMP-T як аналог Patriot та інші переваги

Що таке SAMP-T і як Україна його отримала

SAMP/T – це наземний зенітний ракетний комплекс, розроблений європейським консорціумом Eurosam. Він застосовує ракети сімейства Aster і призначений для протиповітряного прикриття важливих об'єктів від масованого нападу літаків, крилатих та балістичних ракет.

Базовим призначенням комплексу SAMP/T спочатку називали протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації зрозуміли, що система за будь-якої погоди надзвичайно ефективно протидіє літакам, безпілотникам, крилатим і балістичним ракетам малої та середньої дальності. Комплекси перебували на озброєнні у Франції, Італії та Сингапуру.

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський попросив Італію передати для ЗСУ систему ППО SAMP-T. За кілька місяців, у січні 2023 США закликали Італію якнайшвидше надати Україні наступний пакет допомоги, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. La Repubblica тоді зазначала, що на озброєнні в Італії є п'ять робочих батарей ЗРК SAMP-T та одна навчальна.

У лютому 2023-го прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про шостий пакет допомоги Україні під час спільної пресконференції з Зеленським. Пакет включав, зокрема, ЗРК SAMP-T. Того ж місяця розрахунки для ЗРК SAMP/T відразу вирушили на навчання в Європі, про що повідомляло Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Фото: gettyimages

Італійсько-французьку систему протиповітряної оборони Україна отримала вже в травні 2023 року, тоді про це писало видання La Stampa. Через місяць застосування ЗСУ системи SAMP/T офіційно підтвердив президент Франції Емманюель Макрон.

"SAMP-T – це одна з кращих не лише ППО, але й ПРО, яка є сьогодні. Наші партнери почули нас і дають нам все більше цих систем. Можна вважати цей комплекс універсальним, як комплекс Patriot PAC 3, так і SAMP-T, здатні вражати як аеродинамічні, так і аеробалістичні цілі. Працювати по літаках, вертольотах і крилатих ракетах та безпілотниках на відстані до 150 км. Це велика доволі відстань", – сказав тоді речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він порівнював цю систему із наявними в Україні. Комплекс С-300 знатний влучати в цілі на дистанції до 75 км, БУК М1 – 40 км.

З чого складається SAMP-T

До складу комплексу входить радіолокаційна станція, кабіна бойового управління (FCU) з апаратурою системи управління в режимі реального часу і двома консолями системи відображення, самохідні пускові установки з пусковими модулями на 8 ракет та ракети Aster-30 у транспортно-пускових контейнерах.

"Засобом ураження виступає двоступенева ракета Aster-30. Комплекс має мінімальний час реакції та високий темп стрільби – 8 ракет можуть бути запущені за 10 секунд", – йдеться в матеріалі АрміяInform.

Наведення ракети має 2 етапи. Більшу частину траєкторії польоту працює командно-інерційна система, а на кінцевій ділянці – самонаведення з використанням інформації, отриманої від головки самонаведення. Тип бойової частини – осколково-фугасний.

Фото: armyinform

Комплекс SAMP-T використовує багатофункціональну радіолокаційну систему Thompson-CSF ARABEL, яка здатна виявляти цілі на відстані до 80 км. РЛС може одночасно виявляти до 130 цілей і супроводжувати десяток із них водночас. Є можливість інтегрувати чи під'єднати систему розпізнавання "свій-чужий".

Багатодіапазонний радар Ground Master GM200, який обіцяли передати Україні, здатен одночасно спостерігати за повітрям та поверхнею, виявляти повітряні цілі в радіусі до 250 кілометрів (у бойовому режимі – до 100 кілометрів), пише портал "Мілітарний".

"Якщо цінова політика Thales не надто змінилася з 2013 року, коли ОАЕ придбали 17 РЛС GM200 на суму 396 мільйонів доларів, то один радар може коштувати приблизно 23 мільйони доларів. Однак за 10 років ця техніка могла відчутно здорожчати", – йдеться в матеріалі.

До складу батареї входить кабіна управління з радаром, 6 пускових установок на відстані до 10 км від кабіни управління та бойовий розрахунок із 2 осіб.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження літаків – 3-100 км,

Дальність ураження балістичних ракет – 3-35 км,

Висота ураження – 25 км,

Швидкість польоту ракети – середня 900-1000 м/с, максимальна 1400 м/с,

Довжина ракети – 4,9 м,

Стартова маса ракети – 510 кг,

Маса бойової частини – 15-20 кг.

Як працює SAMP-T

Після оголошення сигналу тривоги оператори кабіни бойового управління приводять ЗРК у бойове положення. Антена забезпечує круговий огляд, інформація про виявлені цілі відображається на дисплеях з позначкою "свій" чи "чужий", а обчислювальні засоби прораховують подальший рух цілі.

Після входженні цілі в зону досяжності SAMP-T оператори з кабіни бойового управління видають команди на пускові установки. Інформація про параметри руху цілі передається на борт ракети. Кожна батарея ЗРК SAMP може здійснювати одночасне наведення 16 ракет на різні цілі.

Фото: gettyimages

"На пункті бойового управління щосекунди оновлюються дані про координати та параметри руху цілі й передаються на борт ракети для її наведення. Траєкторія польоту ракети формується в такий спосіб, щоб забезпечити захоплення цілі головкою самонаведення, яка включається в роботу на підльоті до цілі. За необхідності на кінцевій ділянці польоту використовується система РIF-PAF з метою мінімізації промаху та завдавання максимальної шкоди цілі", – пояснює принципи роботи АрміяInform.

Оригінальну систему PIF-PAF (від фр. Pilotage en Force-Pilotage Aerodinamique Fort) застосовують для підвищення маневровості ракети. Ця система використовує спеціальний двигун – твердопаливний газогенератор із чотирма щілинними соплами всередині крил ракети. Він вмикається за командою системи наведення за 1 секунду до зустрічі з ціллю для остаточного корегування траєкторії польоту. Це значно підвищує ймовірність прямого влучання в ціль.

SAMP-T як аналог Patriot та інші переваги

Головною особливістю комплексу SAMP/T є те, що він працює за тим же принципом, що й Patriot. Йдеться про принцип Hit-to-Kill – ціль знищується перехоплювачем завдяки енергії зіткнення, що гарантовано дозволяє знищувати бойову частину балістичної ракети. До слова, NASAMS можливості перехоплення балістичних ракет не має, хоч багато джерел про них згадують. Так Defense Express наголошує, що NASAMS чи IRIS-T навіть не випробовувались розробниками під такі завдання.

Розробка системи Hit-to-Kill обійшлася в мільярди й США після 1991 року без вагань виділили ці кошти. Ірак активно застосував балістичні ракети Р-17 до комплексу "Ельбрус", що були застарілими вже в 1990-их. Однак перехопити їх Patriot PAC2 не зумів. Після влучання в казарму в саудівському Дахрані, загинуло 28 американських військових, більше сотні було поранено. У 1992 році американці визнали, що вдавалось перехопити менш як 50%, а не 100%, як декларувалося. На рівні парламентського комітету і взагалі доповідали про ефективність 10%.

Стало зрозуміло, що балістичну ракету потрібно повністю знищити в повітрі, бо якщо вона вибухала близько до цілі, то ураження уламками було досить ефективним. Це дало початок дорогій програмі зі створення кінетичних перехоплювачів Hit-to-Kill.

"Попри те, що з точки зору логіки – це спроба збити кулею іншу кулю, але на значно більших зустрічних швидкостях. Бо лише енергія зіткнення й дозволяє гарантовано знищити бойову частину. Об'єм та складність цих робіт, результатом якого й стала поява Patriot PAC3, важко уявити, але наразі лише цей засіб дозволяє гарантовано боротись із загрозою балістичних ракет. І абсолютно аналогічна технологія перехоплення Hit-to-Kill використовується і в європейському SAMP/T", – пише Defense Express.

Хоча системи працюють за однаковим принципом знищення балістичних ракет, SAMP/T є абсолютно цифровим комплексом і потребує лише 14 осіб на ЗРК з чотирма пусковими установками. Тоді як для Patriot кількісний особовий склад розрахунку на стандартний fire unit, пише Defense Express, становить 90 осіб. Відтак опанувати SAMP/T можна швидше, ніж Patriot, а загальна цифровізація європейського ЗРК робить його простішим у експлуатації.

Крім того, SAMP-T може використовуватися ближче до фронту, ніж Patriot. на цьому в етері Еспресо наголосив головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Передача кожної такої батареї, кожного ЗРК матиме величезне, астрономічне значення для посилення оборони. Комплекс SAMP-T доволі мобільний. Він значно компактніший за Patriot, там менше обслуговуючого персоналу. Об'єктивно, він може використовуватися дещо ближче до прифронтових районів, щоб відганяти авіацію РФ", – зазначив експерт.