"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним

Про це інформує Politico.

Він зазначив, що Кремлю не можна довіряти і будь-які пропозиції про мир можуть бути сприйняті як слабкість Заходу.

"Як би мені не хотілося вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми брешемо самі собі, - наголосив він. - Чи вірите ви, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає".

Ці коментарі, хоч і не є офіційною позицією нової адміністрації президента Дональда Трампа, відображають реальні погляди в республіканських рядах, які підтримують Україну. Це контрастує з обіцянками Трампа укласти мирну угоду з Росією на початку його президентства, що викликає занепокоєння серед деяких політиків.

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Раундерс виступив після того, як Ганна Гопко, лідер українського громадянського суспільства і колишній член парламенту, висловила розчарування тим, скільки часу знадобилося США для того, щоб погодитися на передачу зброї і послабити обмеження на її використання.

"Я просто розчарований тим, що ми не змогли надати їм все обладнання, яке їм потрібно, і всі системи озброєнь, які їм потрібні, щоб відповісти на абсолютну тиранію з боку Росії, - наголосив Раундс. - Я дивуюся, чому ми не зробили більше і швидше, ніж ми це зробили".

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До скепсису щодо обіцянок Трампа закінчити війну на початку свого терміну приєднався й адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО. Він підкреслив важливість продовження підтримки України, додавши, що перемога Путіна була б невигідна для США.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що на карту поставлено дуже багато, і я не можу собі уявити, що в інтересах США бачити Путіна переможцем у цих переговорах", - заявив він.