Росіяни вдарили артилерією по Херсону: важко поранено двох літніх жінок

По це повідомляє Херcонська ОДА.

Російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Постраждала 83-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також часткова травматична ампутація передпліччя, зазначили в адміністрації.

"Потерпіла - у важкому стані, її доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також постраждала 65-річна жінка, яка самостійно звернулась до лікарні. В неї діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини, плеча та ноги. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу, запевнили в ОДА.