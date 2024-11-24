Росіяни вдарили артилерією по Херсону: важко поранено двох літніх жінок
У неділю, 24 листопада, російська армія обстріляла з артилерії Херсон, в результаті чого поранення дістали жінки 83 і 65 років. В одної з постраждалих - часткова ампутація передпліччя
По це повідомляє Херcонська ОДА.
Російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Постраждала 83-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також часткова травматична ампутація передпліччя, зазначили в адміністрації.
"Потерпіла - у важкому стані, її доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також постраждала 65-річна жінка, яка самостійно звернулась до лікарні. В неї діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини, плеча та ноги. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу, запевнили в ОДА.
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