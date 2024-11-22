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РФ обстріляла Запоріжжя та область: пошкоджено будинки, ферму та склади

Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
23:11
Війна з Росією Запорізька область

Ввечері пʼятниці, 22 листопада, російські терористи завдали 2 удари по Запорізькій області

Зміст

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Один удар російський агресор завдав по одному із населених пунктів Запорізької області. Понівечене фермерське господарство.

Також відомо про обстріл Запоріжжя. Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки.

"Попередньо ніхто не постраждав. На місцях уражень працюють екстрені служби", - додав Федоров.

  • Протягом четверга, 21 листопада, противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 5 ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційний удар, скинувши 85 керованих авіабомб.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Запорізька область
Військові новини
ракетний удар
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