Перші удари Storm Shadow, уражений ATACMS арсенал на Брянщині та удар по "Капустиному Яру" в Астраханській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня на росія очікувала новинка – перші удари Storm Shadow та ураження арсеналу на Брянщині ATACMS, окрім того, продовжили активно працювати БПЛА, завдяки чому зазнав удару "Капустин Яр" в Астраханській області
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Уражений ATACMS арсенал на Брянщині, удар БПЛА по військовому арсеналу у Новгородській області та атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області
- У ніч на понеділок, 18 листопада, як переконували у ворожому міноборони, російські ППО нібито збили 59 українських безпілотників над територією п'яти областей РФ: 2 з них – над територією Московської області, 45 – над територією Брянської області, 6 – над територією Курської області, 3 – над територією Бєлгородської області і 3 – над територією Тульської області.
- І вже у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ, для цього використали ATACMS. За інформацією джерел в Силах оборони, Україна вперше використала ATACMS для удару по об'єкту в Карачеві. Перед появою цієї інформації Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про атаку на військовий арсенал РФ у Брянській області. Станом на 02:30 було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. "Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме", – кажуть в Генштабі. Як повідомляли також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та паблік "Кримський вітер", удару зазнав 67 арсенал ГРАУ РФ: "Там були артилерійські боєприпаси, включно з каендеерівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ".
- А 20 листопада російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці БПЛА. У мережі пишуть про удар по військовому арсеналу у Новгородській області. Зазначається, що над територією Новгородської області було знищено 20 БПЛА. Ще 5 цілей знищені над територією Курської області, чотири – над територією Орловської області, по три БПЛА збито над територіями Бєлгородської, Тульської та Тверської областей і по 2 дрони – над територіями Брянської, Московської та Смоленської областей. Як пише російський тг-канал, у селищі Котове Новгородської області був атакований 13 арсенал ГРАУ. На відео, що шириться у соцмережах, чути та видно вибухи, стрілянину і спалахи. Однак достовірність кадрів журналістами ASTRA наразі не підтверджено. Тим часом місцеві жителі стверджують, що атака була націлена на військову базу. Крім цього, відповідну інформацію підтвердив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. "БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною", – пише він. Зазначається, що на 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".
- Також 20 листопада з'явилась інформація про те, що Україна вперше використала британські ракети Storm Shadow по РФ. Про це повідомили у Bloomberg із посиланням на західного чиновника, ознайомленого із ситуацією. За словами співрозмовника інформаційного агентства, використання Storm Shadow Україною схвалили через розгортання у РФ північнокорейських військових. Джерело додало, що такий крок Кремля у Лондоні трактували як ескалацію. А вже згодом завдяки повідомленню Global Defense Group із посиланням на джерело та Defense Express, з'явилась інформація, що, ймовірно, унаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли бути вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР. Співрозмовник стверджував, що під час удару Storm Shadow по підземному штабу окупантів на Курщині помер високопоставлений російський командувач, який раніше очолював перший армійський корпус "ДНР" у 2014 році, Солодчук. Також були вбиті 18 військових РФ. Водночас через удар британським Storm Shadow поранення отримали 33 російські військовослужбовці та 3 представники Пхеньяна: два офіцери й жінка, яка вважається медиком, але джерела припускають, що вона могла служити перекладачкою.
- Білгородської області уразили командний пункт "Сєвєр" російської армії. Місцеві мешканці мали нагоду спостерігати густий чорний дим, відчували його запах і чули гучні звуки вибухів. Тим часом у ГУР МО України нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата.
- Тим часом у четвер, 21 листопада, добре знаний за останніми новинами ракетний полігон "Капустин Яр" в Астраханській області також потрапив під атаку безпілотників. За інформацією джерела, щонайменше 2 безпілотники не були збиті та завдали ударів по 105-му майданчику полігону "Капустин Яр". Офіційні російські ресурси теж визнали атаку на Астраханську область, проте деталей не розголошували. "Сьогодні вранці український режим знову спробував атакувати наші північні райони області. Усі служби відпрацювали штатно. Частину БПЛА було придушено РЕБом та ліквідовано, частину збито засобами ППО, саме її роботу і чули жителі. Під час падіння збитого безпілотника сталася пожежа, яку оперативно було ліквідовано черговою службою МНС. Постраждалих серед мешканців та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Прошу керуватися лише офіційною інформацією та не піддаватися на провокації", – йшлось у заяві губернатора Астраханської області.
- Ніч неділі, 24 листопада, також видалася неспокійною для російських областей. У російському відомстві звітують, що упродовж ночі ППО нібито збила 34 українських БПЛА. Зокрема, 27 дронів перехопили над Курщиною, 4 - над Липецькою областю, 2 - над Білгородщиною та один над територією Орловського регіону. За словами губернатора Курської області Олексія Смірнова, пізно ввечері 23 листопада регіон нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів. "Наша ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БПЛА збито в небі Курської області", – написав Смірнов. Крім того, вже на ранок росіяни заявили про збиття ще двох безпілотників над Брянською та Білгородською областями.
Фото: АрміяІнформ (YouTube)
Вибухи на тимчасово окупованій Донеччині, зокрема у Маріуполі та Бердянську
- 22 листопада виявилося днем багатим на новини про вибухи на окупованих територіях Донеччини. Зокрема, партизанський рух "Атеш" допоміг знищити російський підрозділ БПЛА на Донеччині. Близько 6 місяців тому проукраїнський агент підписав контракт з російською армією і був направлений один з навчальних центрів операторів БПЛА. Після навчання агента "Атеш" розподілили в одну з бригад та направили у зону бойових дій на Донеччину. У результаті Сили оборони України отримали від нього низку оперативної інформації. Серед іншого це були дані про розташування штабів та складів із боєприпасами. "Якийсь час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів супротивника на Торецькому напрямку. Результат: 2 – 200-х, 3 – 300-х. Також повідомляємо, що більшість тих, кого видно, вже мертві", – написали партизани під медіаматеріалами."
Думки експертів
Як зазначає міноборони Великої Британії, від початку російського повномасштабного вторгнення українські сили знищили чи пошкодили 25% основних військових кораблів РФ у Чорному морі.
"Після 1000 днів війни військово-морський потенціал Росії в Чорному морі був відчутно виснажений завдяки високоефективним українським операціям, – кажуть там, проте додають: – Попри те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність завдавати удари з великої відстані по території України на підтримку сухопутних операцій".
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Україна масштабувала серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях. Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Крім цього, є робота у цьому напрямку з іноземними партнерами. А Литва тим часом погодилась профінансувати виробництво українських ударних дронів. Вже погоджений перший транш, який витратять, зокрема, на далекобійні ракети-дрони "Паляниця".
"Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом", – підкреслив Умєров.
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