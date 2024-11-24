Перші удари Storm Shadow, уражений ATACMS арсенал на Брянщині та удар по "Капустиному Яру" в Астраханській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня

2 з них – над територією Московської області, 45 – над територією Брянської області, 6 – над територією Курської області, 3 – над територією Бєлгородської області і 3 – над територією Тульської області.

За інформацією джерел в Силах оборони, Україна вперше використала ATACMS для удару по об'єкту в Карачеві. Перед появою цієї інформації

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керівник ЦПД РНБО

67 арсенал ГРАУ РФ: "Там були артилерійські боєприпаси, включно з каендеерівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ".