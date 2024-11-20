РФ заявила про збиття 44 БПЛА: росЗМІ пишуть про удар по військовому арсеналу у Новгородській області

Про це пишуть міноборони РФ та Astra.

Зазначається, що над територією Новгородської області було знищено 20 БПЛА. Ще 5 цілей знищені над територією Курської області, чотири - над територією Орловської області, по три БПЛА збито над територіями Бєлгородської, Тульської та Тверської областей і по 2 дрони - над територіями Брянської, Московської та Смоленської областей.

Як пише російський тг-канал, у селищі Котове Новгородської області був атакований 13 арсенал ГРАУ.

На відео, що шириться у соцмережах, чути та видно вибухи, стрілянину і спалахи. Однак достовірність кадрів журналістами ASTRA наразі не підтверджено. Місцеві жителі стверджують, що атака була націлена на військову базу.

Крім цього, в адміністрації Котовського сільського поселення Новгородської області повідомили ASTRA, що після атаки евакуювали жителів населеного пункту.

Крім цього, відповідну інформацію підтвердив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".