Україна вдосконалила ракети "Нептун" для ураження цілей на більших відстанях

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що протягом року в Україні виготовили перші 100 ракет. За словами міністра, на сьогодні нарощується виробництво українських ракет.

Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Крім цього, є робота у цьому напрямку з іноземними партнерами.

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