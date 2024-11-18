Україна вдосконалила ракети "Нептун" для ураження цілей на більших відстанях
Україна масштабувала серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Зазначається, що протягом року в Україні виготовили перші 100 ракет. За словами міністра, на сьогодні нарощується виробництво українських ракет.
Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Крім цього, є робота у цьому напрямку з іноземними партнерами.
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